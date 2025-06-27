Депрессивных водителей могут лишить прав

В России новой причиной для лишения водительских прав может стать диагностированная депрессия. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров.
«По закону у водителя могут забрать права всего по трем причинам: истек срок действия удостоверения, выявлены медицинские противопоказания по здоровью или водителя лишили прав по решению суда. В случае с депрессией актуально именно медицинское противопоказание. Важен точный медицинский диагноз», — сказал Зокиров в интервью для агентства городских новостей «Москва». Он уточнил, что конкретные расстройства настроения значатся в правилах правительства, которые начнут действовать с сентября 2025 года.
Зокиров напомнил, что водительское удостоверение могут забрать по причинам истечения срока действия, медицинские противопоказания и по решению суда. Многие антидепрессанты, которые выписывают при данном заболевании, влияют на нервную систему человека, что увеличивает риски различных ДТП. Однако, в таком случае решение о лишении прав принимает только специальная медицинская комиссия.
Ранее Госдума РФ одобрила закон, который дает ГИБДД право аннулировать водительские удостоверения. Если у водителя после внеочередного медицинского обследования найдут проблемы со здоровьем, его права могут стать недействительными. Водителям нужно пройти обследование в течение трех месяцев после получения уведомления, иначе их права тоже аннулируют. Результаты проверки отправляют в МВД для дальнейших действий.
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