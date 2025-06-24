У ГИБДД появится больше прав, чтобы забирать удостоверения у водителей

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, предусматривающий расширение полномочий ГИБДД в части аннулирования ранее выданных водительских удостоверений. Согласно новым положениям, водительские права могут быть признаны недействительными, если в ходе внеочередного медицинского обследования у водителя выявлены медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Это следует из текста законопроекта.
«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — говорится в тексте закона. В случае отказа пройти медосвидетельствование водительское удостоверение также подлежит аннулированию. Сведения о его результатах направляются в МВД России, где впоследствии принимается решение относительно лишения водительских прав.
Медсправка также будет переведена в электронный вид. Но по желанию автовладельца заключение могут выдать в бумажном варианте. Законопроект вступит в силу 1-го марта 2027 года.
В настоящее время водители проходят медицинские осмотры с различной регулярностью, определяемой видом транспортного средства и особенностями трудовой деятельности. Так, при первичном получении или продлении водительского удостоверения медосмотр требуется раз в десять лет, для периодических проверок — один раз в два года. Кроме того, отдельные категории водителей, например, осуществляющие перевозку пассажиров или опасных грузов, обязаны проходить ежедневные медицинские осмотры как перед началом рейса, так и по его завершении.
Кроме этого, Госдума сегодня приняла еще несколько законопроектов. В их числе запрет Apple блокировать установку магазина RuStore на гаджеты компании и ужесточение административного наказания за несообщение военкомату о своем переезде. Данное нарушение будет караться теперь от 10 до 20 тысяч рублей.
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