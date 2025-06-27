Архиепископа Аджапахяна, которого обвинили в призывах к свержению власти в Армении, увезли силовики

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Против него возбудили уголовное дело за публичные призывы к насильственному свержению власти.
«Силовики все же увезли архиепископа Микаэла Аджапахяна», — сообщает Sputnik Армении. Священнослужители и прихожане окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывезти архиепископа, однако не смогли помещать задержанию. Власти Армении пока не прокомментировали задержание.
Инцидент произошел после утренних обысков в резиденции Ширакской епархии в Гюмри. Силовики не застали архиепископа на месте, так как он находился на собрании духовенства в Эчмиадзине. Около 30 человек в масках прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II, где началась потасовка между священниками и правоохранителями.
Католикос Гарегин II вышел к силовикам, пытаясь успокоить собравшихся священников и верующих, некоторые из которых призывали архиепископа не покидать резиденцию. Адвокат Зограбян отметил, что Аджапахяна должны доставить в Следственный комитет, после чего будет подано ходатайство о его аресте. Юрист назвал дело частью «антицерковной кампании властей», связав его с интервью архиепископа в феврале 2024 года, где, по версии следствия, содержались призывы к захвату власти.
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