Задержан один из учеников секс-гуру Алекса Лесли

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Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области
Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области Фото:

В Москве задержан один из участников тренингов по личностному росту, который совершал провокационные и оскорбительные действия в отношении женщин на улицах города. Скандал разгорелся после того, как так называемый тренер, известный под псевдонимом Алекс Лесли, публично призвал своих последователей к подобным поступкам. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы.

В отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Мужчина, позиционирующий себя как «гуру секса и соблазнения», призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении жительниц Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы женщин на домогательства.

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В Москве задержан один из участников тренингов по личностному росту, который совершал провокационные и оскорбительные действия в отношении женщин на улицах города. Скандал разгорелся после того, как так называемый тренер, известный под псевдонимом Алекс Лесли, публично призвал своих последователей к подобным поступкам. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы. В отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Мужчина, позиционирующий себя как «гуру секса и соблазнения», призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении жительниц Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы женщин на домогательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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