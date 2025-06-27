Задержан один из учеников секс-гуру Алекса Лесли

В Москве задержан один из участников тренингов по личностному росту, который совершал провокационные и оскорбительные действия в отношении женщин на улицах города. Скандал разгорелся после того, как так называемый тренер, известный под псевдонимом Алекс Лесли, публично призвал своих последователей к подобным поступкам. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы.
В отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Мужчина, позиционирующий себя как «гуру секса и соблазнения», призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении жительниц Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы женщин на домогательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.