Сотрудник больницы в Мелитополе передавал СБУ личные данные пациентов

Сотрудник медицинской организации в Мелитополе задержан за передачу персональных данных пациентов украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудничавшего со спецслужбами Украины», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
По данным ведомства, житель Мелитополя, работая в медучреждении, по заданию представителей Украины собирал и передавал противоположной стороне сведения о пациентах. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают использовать интернет и мессенджеры для вовлечения россиян в противоправную деятельность. Гражданам рекомендовано проявлять бдительность и воздерживаться от общения с незнакомыми контактами в Telegram и WhatsApp.
Ранее подобный случай произошел в Крыму. Там был задержан россиянин, который собирал информацию для СБУ. Это произошло во время попытки изъятия взрывчатки, предназначенной для создания взрывного устройства. По данным ФСБ, 42-летний житель Симферопольского района был завербован через Telegram и собирал данные о транспортной инфраструктуре и размещении военных частей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ за сотрудничество с иностранным государством, и судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.
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