Духовенство против силовиков: из-за чего в Армении сотрудники НСБА столкнулись со священниками

Сотрудники Национальной службы безопасности Армении (НСБА) прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. В ходе данной операции между представителями правоохранительных органов и членами духовенства произошел конфликт. Позднее архиепископ выразил готовность сопровождать сотрудников силовых структур, подчеркнув при этом, что не представляет угрозы для государства, добавив, что, по его мнению, «реальная угроза находится в правительстве».
Обострение отношений между армянскими властями и церковью началось после того, как в конце мая премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) оскорбительные высказывания в адрес Армянской апостольской церкви, в том числе с применением нецензурной лексики. Впоследствии глава правительства предложил изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предусматривая закрепление «решающей роли Республики Армения» в этом процессе.
Потасовка у епархии
Утром 27 июня около 30 силовиков в масках ворвались в резиденцию Ширакской епархии в Гюмри для проведения обысков по уголовному делу против архиепископа Микаэла Аджапахяна. Оно было возбуждено 17 июня по статье 422 УК Армении за «публичные призывы к насильственному свержению власти». Однако Аджапахяна в здании не оказалось, так как он находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает, что происходит у епархии прямо сейчас.
Сотрудники СНБ последовали в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где попытались задержать архиепископа. Адвокат Аджапахяна Мигран Погосян сообщил, что силовики прибыли к резиденции, но священники и прихожане заблокировали ворота, препятствуя правоохранителям. Началась потасовка. Духовенство и прихожане выкрикивали лозунги, называя силовиков «антихристами» и читая молитву «Отче наш».
Аджапахян сам вышел к силовикам
Чтобы избежать дальнейшей эскалации, архиепископ Микаэл Аджапахян вышел к силовикам и заявил о готовности проследовать за ними. «Я не являюсь угрозой для Армении. Главная угроза сидит в правительстве. Все происходящее — беззаконие», — сказал он, комментируя действия властей.
Католикос Гарегин II также вышел к силовикам, призывая к спокойствию. Он заявил, что духовенство примет решение о дальнейших действиях, и подчеркнул, что действия властей угрожают единству нации. «Мы не позволим расколоть церковь», — отметил он, обращаясь к собравшимся верующим.
С чего все началось
Конфликт между властями Армении и ААЦ обострился после поражения в Карабахской войне 2020 года, когда Католикос Гарегин II и ряд иерархов, включая Аджапахяна, призвали премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Напряжение усилилось в 2024 году, когда архиепископ Баграт Галстанян, лидер Тавушской епархии, возглавил движение «Священная борьба», выступающее против делимитации границы с Азербайджаном.
25 июня Следственный комитет Армении сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти со стороны членов «Священной борьбы». В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их, обвинив в подготовке терактов и попытке захвата власти. Всего было задержано 15 человек.
Взаимоотношения между армянскими властями и Армянской апостольской церковью значительно обострились после публикации премьер-министром Никола Пашиняном в конце мая ряда постов в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), содержащих оскорбительные высказывания в адрес церкви, включая нецензурную лексику. Впоследствии глава правительства выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за Республикой Армения определяющее влияние в этом процессе. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, публично поддержавшего церковь, вызвал волну негодования среди многочисленных представителей армянской диаспоры по всему миру.
Общественный резонанс
Армянская оппозиция в лице лидера партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна призвала сторонников собраться в Эчмиадзине, чтобы не допустить задержания священнослужителей. «Алтарь и священные отцы должны быть защищены от богохульников. Все мы должны собраться в Первопрестольном Эчмиадзине», — говорится в его заявлении. Сагателян назвал действия властей «атакой на духовные основы нации» и призвал к массовой мобилизации.
Задержание Аджапахяна и действия силовиков вызвали бурную реакцию в Армении. У резиденции в Эчмиадзине собрались сотни верующих, выражающих поддержку ААЦ. Священнослужители и прихожане окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывезти архиепископа, однако не смогли помещать задержанию.
Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.
Также главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян резко осудила действия СНБ. «Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории» — написала она в своем telegram-канале, вызвав волну обсуждений в социальных сетях.
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