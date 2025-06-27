В Армении священники столкнулись с силовиками из-за задержания архиепископа: онлайн-трансляция

В Святом Эчмиадзине в Армении произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности страны, которые задержали архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна за призывы к захвату власти. Несмотря на сопротивление священнослужителей и прихожан, архиепископа увезли. Хотя издание Tert сообщает, что Аджапахян не был задержан.
Утром 27 июня около 30 сотрудников силовых структур в масках зашли в резиденцию Ширакской епархии, расположенную в Гюмри, с целью проведения обысков в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении архиепископа. Аджапахяну вменяют «публичные призывы к насильственному свержению власти». URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
15:30 Маргарита Симоньян возмутилась действиями СНБ Армении. «Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?», — написала она в своем telegram-канале.
15:29 СНБ Армении покинули территорию Первопрестольного Эчмиадзина без архиепископа так как предпочли «предотвратить возможное и преднамеренное обострение ситуации». Силовики призвали не нагнетать обстановку, а Аджапахяна призвали «не скрываться» и «явиться к ожидающей его оперативной группе».
15:26 Силовикам дали приказ отойти. Они покинули территорию у резиденции Католикоса. Верующие также разошлись.
15:20 Верующие пытаются укрепить ворота резиденции Католикоса на случай штурма. Они также не пускают священника, что пожелал поехать вместе с силовиками. Собравшиеся у резиденции прихожане аплодируют главе ААЦ и скандируют «Патриарх».
15:18 К Первопрестольному Эчмиадзину стягивается все больше силовиков. Прибыли сотрудники главного управления криминальной полиции, сообщил Sputnik.
15:12 Армянская оппозиция призывает не допустить задержания силовиками священнослужителей. Для этого они просят сторонников собраться в Эчмиадзине.
15:08 Бывший прокурор по делу Роберта Кочаряна Петрос Петросян выступил в защиту церкви, пишет Sputnik. Вместе со священниками и остальными прихожанами он исполняет шаракан (жанр армянской церковной музыки, духовные песнопения или гимны, используемые в богослужениях — прим. URA.RU).
15:06 В результате толкучки и жары периодически кому-то становится плохо. Верующие вступают в спор с силовиками, пишет Sputnik.
15:04 К резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где пытаются задержать архиепископа Аджапахяна, подошли новые сотрудники Службы нацбезопасности Армении в масках.
14:59 Союз армян России осудил Пашиняна и силовиков за обыски в Армянской церкви. Они призвали правоохранителей строго соблюдать Конституцию и не превышать своих полномочий.
14:58 Сотрудники СНБ отошли от здания резиденции Католикса всех армян. Стычки закончились, сообщили СМИ.
14:28 Издание Tert сообщает, что Аджапахян не был задержан. Он согласился уехать с силовиками, но протестующие не дали ему сесть в автомобиль.
14:22 Сотрудники СНБ Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна за призывы к насильственному свержению власти. Священнослужители и прихожане пытались помешать задержанию, но безуспешно.
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