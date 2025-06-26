26 июня 2025

Дело отца челябинского экс-депутата Аракеляна направили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Аракеляна рассмотрит Аргаяшский районный суд
Дело Аракеляна рассмотрит Аргаяшский районный суд Фото:

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении учредителя ООО «ДорстройГрупп» Эдика Аракеляна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Подсудимый является отцом бывшего депутата челябинского заксобрания Армана Аракеляна.

«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Как полагает следствие, с июня по сентябрь 2022 года подозреваемый через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» взятку в виде десяти тонн песчано-щебеночной смеси. Также подозреваемый организовал строительные работы по укладке дорожной плитки. За это начальник отдела гарантировал без претензий принять выполненные ООО «ДорстройГрупп» работы по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района.

На деньги счета обвиняемого, где находится около трех миллионов рублей, наложен арест. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Аргаяшский районный суд.

Аракеляна задержали в середине февраля сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. На него вышли во время расследования дела начальника отдела «Челябинскавтодора» Артема Степанова. Аракеляну предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере. Свою вину в инкриминируемом преступлении он частично признал. Степанов заключил досудебное соглашение и получил условный срок на шесть лет. 

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Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении учредителя ООО «ДорстройГрупп» Эдика Аракеляна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Подсудимый является отцом бывшего депутата челябинского заксобрания Армана Аракеляна. «Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Как полагает следствие, с июня по сентябрь 2022 года подозреваемый через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» взятку в виде десяти тонн песчано-щебеночной смеси. Также подозреваемый организовал строительные работы по укладке дорожной плитки. За это начальник отдела гарантировал без претензий принять выполненные ООО «ДорстройГрупп» работы по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района. На деньги счета обвиняемого, где находится около трех миллионов рублей, наложен арест. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Аргаяшский районный суд. Аракеляна задержали в середине февраля сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. На него вышли во время расследования дела начальника отдела «Челябинскавтодора» Артема Степанова. Аракеляну предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере. Свою вину в инкриминируемом преступлении он частично признал. Степанов заключил досудебное соглашение и получил условный срок на шесть лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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