«Такого позора еще не было»: как российские армяне отреагировали на действия силовиков

Союз армян России (САР) выступил с резким осуждением обысков, проведенных армянскими правоохранителями в Армянской Апостольской церкви. В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, действия властей и силовиков названы беспрецедентным давлением на церковные институты и угрозой национальной идентичности армянского народа.
«Члены Совета САР, представляющие трехмиллионную армянскую общину России, считают постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской Апостольской Церкви. <...> Такого позора в истории нашего народа еще не было», — говорится в обращении САР в telegram-канале.
Организация уверена, что инициатором давления стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По мнению членов Союза, премьер стремится «уничтожить все то, на чем основана национальная самобытность армян». В САР полагают, что преследование Армянской церкви связано не только с внутренними конфликтами, но и с попытками избавиться от политических оппонентов перед выборами 2026 года.
Союз армян России потребовал от правительства Армении и правоохранительных органов строго соблюдать Конституцию и не превышать своих полномочий. Также организация призвала всех представителей армянской диаспоры объединиться для защиты Армянской Апостольской церкви, подчеркивая ее особое значение как древнейшей христианской конфессии для всего армянского народа.
Ранее сообщалось, что сотрудники СНБ (Службы национальной безопасности) Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна, возглавляющего Ширакскую епархию Армянской апостольской церкви, на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В отношении архиепископа возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении публичных призывов к насильственному свержению действующей власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.