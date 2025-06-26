26 июня 2025

Челябинский бизнесмен Вахатов арестован за 13-миллионную взятку банкирам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вахатов стал вторым арестованным по делу о 13-миллионной взятке сотрудникам челябинского Сбера
Алексей Вахатов стал вторым арестованным по делу о 13-миллионной взятке сотрудникам челябинского Сбера Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

Центральный райсуд Челябинска арестовал директора проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Топ-менеджеру инкриминируют передачу 13 млн рублей бывшему и действующему сотрудникам Сбера.

«Избрать в отношении Вахатова меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала.

Сотрудники челябинского управления ФСБ задержали Вахатова и его предполагаемых сообщников накануне. Следствие считает, что он передал бывшему и действующему сотрудникам Сбера без малого 14 млн рублей за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере Увильды и сокрытие негативной информации о нем самом (Вахатов ранее был судим за мошенничество).

Банкиры были задержаны вместе с Вахатовым. Один из них — Роман Лихопуд — отправился в СИЗО перед арестом Вахатова. Вторая — кредитный менеджер Оксана Малышко — предстанет перед судом для избрания меры пресечения вслед за ним.

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Центральный райсуд Челябинска арестовал директора проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Топ-менеджеру инкриминируют передачу 13 млн рублей бывшему и действующему сотрудникам Сбера. «Избрать в отношении Вахатова меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала. Сотрудники челябинского управления ФСБ задержали Вахатова и его предполагаемых сообщников накануне. Следствие считает, что он передал бывшему и действующему сотрудникам Сбера без малого 14 млн рублей за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере Увильды и сокрытие негативной информации о нем самом (Вахатов ранее был судим за мошенничество). Банкиры были задержаны вместе с Вахатовым. Один из них — Роман Лихопуд — отправился в СИЗО перед арестом Вахатова. Вторая — кредитный менеджер Оксана Малышко — предстанет перед судом для избрания меры пресечения вслед за ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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