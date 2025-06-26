Челябинский бизнесмен Вахатов арестован за 13-миллионную взятку банкирам

Центральный райсуд Челябинска арестовал директора проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Топ-менеджеру инкриминируют передачу 13 млн рублей бывшему и действующему сотрудникам Сбера.
«Избрать в отношении Вахатова меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала.
Сотрудники челябинского управления ФСБ задержали Вахатова и его предполагаемых сообщников накануне. Следствие считает, что он передал бывшему и действующему сотрудникам Сбера без малого 14 млн рублей за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере Увильды и сокрытие негативной информации о нем самом (Вахатов ранее был судим за мошенничество).
Банкиры были задержаны вместе с Вахатовым. Один из них — Роман Лихопуд — отправился в СИЗО перед арестом Вахатова. Вторая — кредитный менеджер Оксана Малышко — предстанет перед судом для избрания меры пресечения вслед за ним.
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