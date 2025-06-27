Свердловчанин, снимавший пытки девушки, сбежал из-под домашнего ареста

В Карпинске (Свердловская область) Виталий Герасимов, который снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме, сбежал из-под домашнего ареста. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Герасимов был помещен под домашний арест, но нарушил меру пресечения и скрылся от органов следствия», — пояснили там. Однако накануне силовики нашли его в Красноуральске.
Беглеца доставили обратно в Карпинск. Сегодня в суде ему изменили меру пресечения на заключение под стражу по 2 августа. Герасимова обвинили по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).
Жуткая история произошла в Карпинске в конце мая. Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась Наталья Бродовикова, которую впоследствии отправили под домашний арест. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что ее 12-летнему сыну Настя якобы показала грудь. Экзекуцию пьяная компания снимала на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.
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