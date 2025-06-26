Суд в Челябинске арестовал менеджера Сбера по делу о взятке за кредит

Центральный районный суд Челябинска отправил под арест кредитного менеджера Сбера Оксану Малышко, которая проходит по делу о взятках менеджерам финучреждения за кредит на строительство «Увильды Парка». Об этом передает из зала суда корреспондент URA.RU.
«Избрать в отношении Оксаны Малышко меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Как сообщил бывший супруг Малышко, она была задержана во время общения с сыном, который вернулся с СВО.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывшие и действующие сотрудники банка получили от представителя компании взятку на общую сумму 13,7 миллиона рублей. В благодарность за это банкиры помогли открыть кредит на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для строительства гостиничного комплекса, а также скрыли негативные данные о взяткодателе и двух аффилированных с ним организациях.
Деньги бывшему и действующему сотрудникам банка передал директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов — он уже арестован на два месяца. Суд также отправил под арест на два месяца бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда.
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