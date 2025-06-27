Первый мэр паслеровского призыва собирает команду — в необычном формате

Мэр Артемовского Клименко ищет неравнодушных людей в команду
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Клименко уже приступил к исполнению обязанностей
Андрей Клименко уже приступил к исполнению обязанностей Фото:

Глава Артемовского Андрей Клименко, который стал первым в России мэром, кого назначил лично губернатор, первым делом займется формированием собственной команды. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. Ради этого он даже создал сайт, где любой желающий может оставить заявку.

«Нужны неравнодушные люди, готовые помогать родному городу, аккумулировать идеи, налаживать диалог с населением, понимать их чаяния. Поэтому формирование команды — ключевой вопрос, и я его обозначил в своем вступительном слове», — рассказал он.

Неравнодушных горожан он приглашает оставить резюме на сайте. И неважно, местный человек или нет. «Например в Екатеринбурге работает , много выходцев из Артемовского, кто колесил по стране, много видел и знает, готов делиться опытом. Присоединиться можно в любой форме: советом, идеей, связями, прийти на работу в администрацию. Просто дайте о себе знать и мы придумаем как помочь городу. Ждем всех», — поделился он.

Указ о назначении Клименко мэром Артемовского врио губернатора Денис Паслер подписал 23 июня. Тем самым он первым в России воспользовался правом назначать врио мэров в случае досрочной отставки или арестов глав. Прошлый глава города Константин Трофимов сейчас находится под арестом по делу о коррупции. Такое полномочие главам субъектов дали изменения в ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, принятые 19 июня.

Клименко 56 лет. Он окончил радиофак УГТУ-УПИ по специальности «Инженер — конструктор, технолог радиоаппаратуры» и большую часть жизни проработал в сфере энергетики. Администрацию Артемовского он уже возглавлял — с 2010 по 2011 годы.

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Глава Артемовского Андрей Клименко, который стал первым в России мэром, кого назначил лично губернатор, первым делом займется формированием собственной команды. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. Ради этого он даже создал сайт, где любой желающий может оставить заявку. «Нужны неравнодушные люди, готовые помогать родному городу, аккумулировать идеи, налаживать диалог с населением, понимать их чаяния. Поэтому формирование команды — ключевой вопрос, и я его обозначил в своем вступительном слове», — рассказал он. Неравнодушных горожан он приглашает оставить резюме на сайте. И неважно, местный человек или нет. «Например в Екатеринбурге работает , много выходцев из Артемовского, кто колесил по стране, много видел и знает, готов делиться опытом. Присоединиться можно в любой форме: советом, идеей, связями, прийти на работу в администрацию. Просто дайте о себе знать и мы придумаем как помочь городу. Ждем всех», — поделился он. Указ о назначении Клименко мэром Артемовского врио губернатора Денис Паслер подписал 23 июня. Тем самым он первым в России воспользовался правом назначать врио мэров в случае досрочной отставки или арестов глав. Прошлый глава города Константин Трофимов сейчас находится под арестом по делу о коррупции. Такое полномочие главам субъектов дали изменения в ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, принятые 19 июня. Клименко 56 лет. Он окончил радиофак УГТУ-УПИ по специальности «Инженер — конструктор, технолог радиоаппаратуры» и большую часть жизни проработал в сфере энергетики. Администрацию Артемовского он уже возглавлял — с 2010 по 2011 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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