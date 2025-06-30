Гюрза — самая крупная и страшная змея России: что о ней нужно знать

Гюрза — редкая, но очень злобная змея, которая обитает в Дагестане, где любят отдыхать туристы. Один укус этой гигантской ядовитой гадюки может стать смертельным. Как избежать встречи с ней, что делать, если ужалила, и действительно ли угроза смерти реальна — URA.RU рассказал герпетолог, доктор биологических наук рассказал Владимир Черлин.
Кто такая гюрза и почему она так опасна
Гюрза — крупнейшая ядовитая змея на территории России, которая встречается исключительно в Дагестане — в горах с особым климатом и растительностью, идеально подходящими для ее обитания. Также она обитает в Северной Африке, на островах Средиземного моря, в Западной, Центральной и Южной Азии. Длина взрослой особи часто достигает 1-2 метров, а толщина тела может быть сравнима с человеческой рукой. Вес может достигать свыше трех килограммов.
Главная угроза от гюрзы — это большое количество вводимого при укусе яда. При укусе в организм попадает до 50 мг яда, что смертельно опасно для человека. Он представляет собой сложный белковый комплекс с гемотоксичным и нейротоксичным действием: поражает сосуды, ткани, кровь, а также нервную систему. Последствия укуса — сильный отек, кровоизлияния, некроз тканей.
Вот, что еще известно о змее.
- Ареал ограничен Дагестаном. Гюрза — единственная крупная ядовитая змея, эндемичная для России, и ее распространение строго связано с климатическими и ландшафтными особенностями Кавказа. Севернее и восточнее ее ареал не распространяется.
- Строение и поведение. Гюрза отличается сравнительно медленными движениями и враждебностью только в период размножения — тогда она становится более агрессивной и активно защищает свою территорию, поэтому вполне может напасть первой. В остальное время змея старается избегать контакта с людьми и уползает при приближении.
- Яд гюрзы — один из самых сильных по сравнению с ядами других змей России. Он сочетает в себе гемотоксины, вызывающие разрушение тканей и нарушение свертываемости крови, и нейротоксины, которые могут привести к параличу дыхательных мышц при большой дозе. Поэтому укус гюрзы особенно опасен.
- Укус можно не сразу заметить. Иногда змея кусает через одежду, что смазывает симптомы, и человек может не сразу понять, что его укусили.
- Статус популяции. Гюрза включена в региональные списки охраняемых видов из-за сокращения численности, вызванного антропогенным фактором — увеличением туристической активности и освоением горных территорий.
- У гюрзы мощный механизм предупреждения — она шипит, двигается волнообразно и может притворяться мертвой, чтобы отпугнуть хищников и потенциальных врагов.
Что происходит при укусе гюрзы
«Гюрза — это не просто гадюка, а змея с мощным ядовитым комплексом. Ее яд содержит сразу несколько компонентов, которые в комплексе наносят серьезный удар по организму», — отметил URA.RU герпетолог Владимир Черлин.
Как действует яд
- Гемотоксический эффект — яд разрушает клетки крови и сосуды, вызывая гемолиз (разрушение эритроцитов), что приводит к внутренним кровотечениям и ухудшению свертываемости крови. На коже вокруг укуса часто появляется сильный отек, который может быть ярко-красным или даже с синими пятнами — это следствие повреждения мелких сосудов и кровоизлияний. Иногда развивается некроз тканей — отмирание пораженных участков кожи и мышц.
- Нейротоксический эффект — в составе яда есть вещества, которые воздействуют на нервную систему. Это вызывает нарушение передачи нервных импульсов, что проявляется онемением, слабостью мышц и, в тяжелых случаях, параличом дыхательных мышц. «Хотя нервно-паралитическое действие у гюрзы не так выражено, как у кобр, оно все равно серьезно и может привести к дыхательной недостаточности», — говорит эксперт.
Симптомы укуса
Черлин перечисляет типичные признаки:
- Местные — сильная боль, отек, покраснение, иногда появление волдырей и синяков вокруг места укуса.
- Общие — слабость, головокружение, тошнота, потливость, головная боль.
- Сердечно-сосудистые — снижение артериального давления, учащенное или, наоборот, замедленное сердцебиение.
Также может возникнуть анафилактический шок — острая аллергическая реакция на яд. «Это состояние развивается молниеносно, иногда в течение нескольких минут после укуса. Симптомы — резкое падение давления, отек гортани, затрудненное дыхание, потеря сознания. Без немедленной медицинской помощи человек может погибнуть», — указал биолог.
Люди с аллергиями, а также те, кто ранее уже сталкивался с укусами змей, находятся в зоне повышенного риска. В таких случаях важно как можно быстрее вызвать скорую и провести экстренную терапию.
«Яд гюрзы очень токсичен и действует сразу на несколько систем организма. Чем дольше он циркулирует в крови без противоядия, тем больше поражается ткань и тем выше риск необратимых последствий», — подчеркивает специалист. Поэтому даже если симптомы на первый взгляд кажутся не слишком страшными, откладывать лечение нельзя ни на минуту, подчеркнул эксперт.
Можно ли умереть от укуса гюрзы
Укус гюрзы может привести к смерти, но такие случаи — большая редкость, если человек своевременно попал в больницу. «Основная опасность — развитие анафилактического шока у аллергиков, а также выраженное токсическое поражение организма», — сообщил герпетолог. Анафилактический шок может наступить в течение нескольких минут и требует немедленной помощи, иначе риск летального исхода резко возрастает.
Кроме того, яд гюрзы вызывает тяжелые поражения тканей, нарушения свертываемости крови и нервной системы. Если человек не получил антитела (противоядие) вовремя, осложнения могут привести к полиорганной недостаточности.
«Без медицинской помощи шансы на смертельный исход возрастают — особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями», — предупреждает эксперт. При быстрой эвакуации и правильном лечении летальность крайне низкая. Главный враг здесь — паника и промедление с обращением к врачам.
Как вести себя при встрече с гюрзой
По словам эксперта, змея не будет преследовать человека и кусать без причины. Агрессия проявляется только при явном беспокойстве или попытке поймать или убить. Вот несколько советов, которые помогут избежать контакта с ней
- Не лезьте в высокую траву и под камни без необходимости — там любят прятаться змеи.
- Не пытайтесь поймать или трогать змею — риск укуса возрастает многократно.
- Если увидели змею, спокойно отойдите, не делайте резких движений.
- Обязательно следите за детьми и животными — они особенно уязвимы.
Что делать сразу после укуса гюрзы
Первая помощь при укусе гюрзы должна быть спокойной, но срочной.
- Не паникуйте (да, даже если ситуация не располагает к спокойствию) и не двигайтесь слишком активно. Паника и бег сильно ускоряют распространение яда по организму.
- Обездвижьте пострадавшую конечность, по возможности зафиксируйте ее в удобном положении ниже уровня сердца.
- Не накладывайте жгут, это неэффективно и может ухудшить ситуацию, усиливая повреждения тканей.
- Обработайте рану антисептиком, чтобы избежать инфекции.
- Наложите стерильную повязку, чтобы защитить место укуса.
- Как можно скорее вызывайте скорую помощь или добирайтесь до ближайшего медицинского пункта, где есть противоядие.
Почему нельзя отсасывать яд и накладывать жгут при укусе гюрзы
«Идея, что можно отсосать яд из раны — это глубокое заблуждение, которое до сих пор живет в головах многих. На деле это просто не работает», — подчеркнул Черлин.
Основная причина — яд вводится змеей не просто под кожу, а проникает глубоко в ткани, через кровеносные сосуды и нервные волокна. Оттуда физически невозможно его «вытянуть» ртом или другим способом. Кроме того:
- Рот человека полон бактерий, которые могут занести инфекцию в рану и усугубить ситуацию.
- При попытке отсасывать яд есть реальный риск отравления для самого «спасателя», особенно если во рту есть ранки или трещины.
- Любые дополнительные повреждения и манипуляции с раной — только усложняют течение отравления.
Не менее опасно и наложение жгута, который многие считают универсальным спасением при укусе. «Жгут перекрывает кровоток и замедляет распространение токсинов по сосудам, но яд гюрзы действует не только через кровь», — объясняет доктор наук.
В составе яда есть вещества, которые распространяются по нервным волокнам, напрямую воздействуя на центральную нервную систему. Эти токсины проходят мимо жгута и продолжают быстро поражать организм.
Еще хуже — жгут. Он:
- Усиливает повреждения тканей в месте укуса, вызывая сильный отек и некроз.
- Приводит к нарушениям кровообращения, что может вызвать гангрену и необходимость ампутации.
- Усугубляет болевой синдром и увеличивает риск осложнений.
Что носить с собой в поход в регионе обитания гюрзы
Если планируете вылазки в Дагестан или другие места, где водится гюрза, обязательно возьмите с собой следующий набор:
- Антисептики — хлоргексидин, перекись водорода или спиртовые растворы, чтобы обработать рану и предотвратить инфекцию
- Антигистаминные препараты — чтобы снизить риск или проявления аллергической реакции (например, супрастин или лоратадин)
- Перевязочные материалы — бинты, стерильные салфетки и пластыри для обработки и защиты поврежденного места.
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