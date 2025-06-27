В правительстве оценили возможность запрета на экспорт российского бензина

Предложения о полном запрете экспорта бензина не поступало. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Я слышал такие идеи, но пока в правительстве нет таких официальных обращений. Пока текущая ситуация такова, что производителей (бензина запрет — Прим. URA.RU) не касается», — сообщил Новак. Его слова приводит «Интерфакс». Вице-премьер отметил, что в правительстве РФ рассматривали закон о запрете экспорта бензина для не производителей, и что он уже давно действует.
Одной из причин активного обсуждения темы считают активный рост биржевых цен на бензин. Сообщается, что к концу июня они достигают максимальных значений с начала года.
Участники топливного рынка РФ обсуждают возможность полного запрета экспорта бензина из страны до конца октября 2025 года. Также речь идет про ограничения для крупных нефтяных компаний.
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