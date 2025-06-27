Путин сделал заявление о переговорщиках России и Украины

Путин: переговорщики РФ и Украины находятся в постоянном оперативном контакте
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Переговорщики РФ и Украины находятся в постоянном контакте, сказал Путин
Переговорщики РФ и Украины находятся в постоянном контакте, сказал Путин Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российские и украинские переговорщики поддерживают регулярную и оперативную связь. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

«Руководители переговорных групп с обеих сторон, они, кстати, находятся в постоянном контакте оперативном друг с другом, постоянно они созваниваются», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В рамках той же встречи со СМИ ранее российский лидер рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле. Также он подчеркнул, что Москва собирается выдать Киеву еще 3 тысячи убитых солдат ВСУ.

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Российские и украинские переговорщики поддерживают регулярную и оперативную связь. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. «Руководители переговорных групп с обеих сторон, они, кстати, находятся в постоянном контакте оперативном друг с другом, постоянно они созваниваются», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. В рамках той же встречи со СМИ ранее российский лидер рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле. Также он подчеркнул, что Москва собирается выдать Киеву еще 3 тысячи убитых солдат ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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