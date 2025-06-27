Путин сделал заявление о переговорщиках России и Украины

Российские и украинские переговорщики поддерживают регулярную и оперативную связь. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.
«Руководители переговорных групп с обеих сторон, они, кстати, находятся в постоянном контакте оперативном друг с другом, постоянно они созваниваются», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В рамках той же встречи со СМИ ранее российский лидер рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле. Также он подчеркнул, что Москва собирается выдать Киеву еще 3 тысячи убитых солдат ВСУ.
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