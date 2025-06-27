Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево

Ребенка, которого мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко лайт-режим. Седацию уменьшают понемногу», — поделилась Мишонова в своем telegram-канале. Сообщается, что прогноз врачей по лечению остается позитивный.
23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, взял чужого ребенка на руки и бросил об пол, после чего ребенок впал в кому. Затем нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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