Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево

Ребенка, которого бросили об пол, готовят к выходу из медикаментозного сна
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Мальчика постепенно выводят из медикаментозного сна, рассказала Мишонова
Мальчика постепенно выводят из медикаментозного сна, рассказала Мишонова Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Ребенка, которого мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко лайт-режим. Седацию уменьшают понемногу», — поделилась Мишонова в своем telegram-канале. Сообщается, что прогноз врачей по лечению остается позитивный.

23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, взял чужого ребенка на руки и бросил об пол, после чего ребенок впал в кому. Затем нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Ребенка, которого мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. «Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко лайт-режим. Седацию уменьшают понемногу», — поделилась Мишонова в своем telegram-канале. Сообщается, что прогноз врачей по лечению остается позитивный. 23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, взял чужого ребенка на руки и бросил об пол, после чего ребенок впал в кому. Затем нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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