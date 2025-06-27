Оппозиционеры видят на посту премьер-министра задержанного архиепископа

Оппозиционный парламентский блок «Армения» предложил архиепископа Микаела Аджапахяна на пост премьер-министра страны и заявил о готовности поддержать импичмент действующему главе правительства Николу Пашиняну. Об этом говорится в официальном заявлении блока.
«Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской Апостольской Святой Церкви и архиепископа Микаеля, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия [в отношении Пашиняна] с кандидатурой Микаеля Аджапахяна, в случае его согласия, фракция „Армения“ заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия подписями 28 депутатов фракции», — говорится в заявлении блока, опубликованного в соцсетях.
В настоящий момент архиепископ Микаел Аджапахян находится под стражей по обвинению в призывах к свержению власти и содержится в Следственном комитете Армении. Для вынесения вопроса об импичменте на рассмотрение парламента требуется 36 подписей депутатов. Шесть парламентариев состоят во фракции «Честь имею», представители которой пока не высказали свою позицию по инициативе.
Ранее с инициативой вынесения вотума недоверия Николу Пашиняну выступала Республиканская партия Армении, призвав фракцию «Честь имею» поддержать процесс из-за невыполнения программ правительства. Для рассмотрения вопроса об импичменте требуется 36 подписей, и позиция этой фракции может стать решающей. На фоне обсуждения интеграции Армении в Евросоюз оппозиция усилила давление на действующую власть. В Армении прошил обыски 27 июня у архиепископа Микаеля, что подняло народные протесты. Спустя время архиепископ сам пришел в СК.
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