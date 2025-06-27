27 июня 2025

Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно и пригрозила его соратникам

Мизулина: Лесли мог распространять порнографию с детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина призвала внимательно изучить деятельность Лесли и его последователей
Мизулина призвала внимательно изучить деятельность Лесли и его последователей Фото:

Блогер Алекс Лесли и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Не исключено, что мужчины тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов. Об этом в своем telegram-канале заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника Лесли. Там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — заявила Мизулина.

Как сообщало URA.RU, пикапер и блогер Алекс Лесли ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Его обвиняли в вовлечении в занятие проституцией и склонении подписчиков к насилию. Он покинул Россию и продолжает вести деятельность из-за рубежа. Сторонники Лесли массово приставали к девушкам в Москве, фиксируя происходящее на видео. Тверской суд столицы арестовал фигурантов дела о домогательствах в центре города на 15 суток.

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Блогер Алекс Лесли и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Не исключено, что мужчины тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов. Об этом в своем telegram-канале заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника Лесли. Там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — заявила Мизулина. Как сообщало URA.RU, пикапер и блогер Алекс Лесли ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Его обвиняли в вовлечении в занятие проституцией и склонении подписчиков к насилию. Он покинул Россию и продолжает вести деятельность из-за рубежа. Сторонники Лесли массово приставали к девушкам в Москве, фиксируя происходящее на видео. Тверской суд столицы арестовал фигурантов дела о домогательствах в центре города на 15 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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