Фигурантов дела о домогательствах к девушкам в Москве арестовали

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Двое молодых людей вели себя агрессивно
Двое молодых людей вели себя агрессивно Фото:

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток фигурантов дела о домогательствах девушек в центре города. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд в столице привлёк к административной ответственности фигурантов за домогательства девушек в центре Москвы», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Каждому из фигурантов назначено наказание в виде ареста на срок 15 суток.

Инцидент произошел возле торгового центра «Охотный ряд». Двое молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один из них совершил физическое домогательство, схватив потерпевшую за ягодицы. Злоумышленников задержали на месте.

Задержанные являются последователями блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). Всего в Москве были задержаны трое мужчин, связанных с деятельностью Лесли: к ранее задержанному 32-летнему жителю Тульской области присоединились 21-летний москвич и 23-летний уроженец Кемеровской области. В отношении самого Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.

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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток фигурантов дела о домогательствах девушек в центре города. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Суд в столице привлёк к административной ответственности фигурантов за домогательства девушек в центре Москвы», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Каждому из фигурантов назначено наказание в виде ареста на срок 15 суток. Инцидент произошел возле торгового центра «Охотный ряд». Двое молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один из них совершил физическое домогательство, схватив потерпевшую за ягодицы. Злоумышленников задержали на месте. Задержанные являются последователями блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). Всего в Москве были задержаны трое мужчин, связанных с деятельностью Лесли: к ранее задержанному 32-летнему жителю Тульской области присоединились 21-летний москвич и 23-летний уроженец Кемеровской области. В отношении самого Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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