Путин показал новые центры притяжения для молодежи

Сотням тысяч школьников, у которых в эти дни идут выпускные, показали дорогу к успешной взрослой жизни. Президент Владимир Путин 28 июня по видеосвязи принял участие в открытии молодежных центров в разных уголках страны и заявил, что они станут местом притяжения для ребят. Как объяснили эксперты URA.RU, глава государства направил энергию, талант и желания молодых людей на благо всей России и своих регионов, новые центры помогут им найти достойную работу и интересно проводить досуг.
В начале встречи Путин поздравил всех с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания и новых возможностей. При участии молодежи Россия динамично развивается, реализует планы на десятилетия вперед.
«Фестивали, посвященные Дню молодежи, сегодня идут во всех регионах. С особым чувством его встречают Омск и Пермь — города, выбранные молодежными столицами этого года», — заявил президент.
Празднование включает разнообразные лектории, мастер-классы, образовательные мероприятия. По словам главы государства, День молодежи проходит с максимальной пользой, работает на построение пространства для самореализации и развития ребят.
“Сегодня мы вместе с вами открываем молодежные центры в самых разных частях России: в Дагестане и Карачаево-Черкесии, в Хабаровском крае, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. А в Херсонской области — и это, конечно, важное, знаковое событие — начинает работу резиденция арт-кластера «Таврида» с символичным названием «Счастливцево»”, — отметил Путин.
Эти центры станут точками притяжения для школьников, подростков, студентов, помогут обрести друзей, наставников и знания, уверен глава государства. Все это позволит сделать шаг навстречу своей мечте, подчеркнул президент.
Далее глава государства пообщался с представителями молодежных организаций из всех регионов, где открылись новые центры, узнал, чего не хватает в городах и селах, какие есть возможности, сколько зарабатывают студенты на летних подработках. «Маловато, честно вам скажу», — так Путин оценил уровень зарплат (60-70 тысяч рублей в месяц) в студотряде в Архангельске.
В завершение Путин поздравил ребят с открытием новых центров, где они смогут заниматься любимым делом. Важно привлекать к этому и других своих сверстников, заметил президент.
Путин в День молодежи, когда у сотен тысяч вчерашних школьников идут выпускные, направил их энергию, талант и желания на благое дело, — считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Важно, чтобы молодежь не болталась на улице, понимала, куда податься. Новые молодежные центры — это место, куда можно прийти и найти применение своим силам, направить энергию в мирное и доброе русло», — объяснил политолог.
Президент также преследует цель патриотического воспитания молодежи, в центрах будут заниматься не только образованием, творчеством и спортом, продолжил собеседник URA.RU. Другая важная составляющая — забота о кадрах, в условиях дефицита их нужно выращивать с начального этапа, поэтому некоторые центры имеют свою экономическую специализацию под конкретные нужды региона, сказал Орлов.
Президент лично пообщался с представителями молодежных организаций, участниками фестиваля «День молодежи» из Омска и Перми, чтобы молодежь из регионов была уверена в своих силах и возможностях, высказал мнение научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Молодые люди не должны страдать от того, что родились не в столице. Такое внимание федерального центра к регионам позволяет молодежи не чувствовать себя провинциальной, она очень болезненно относится к какой-то ущемленности, пусть даже абсолютно формальной», — обратил внимание политолог.
По его мнению, задача новых центров — привить молодежи интерес к чему-то важному, для этого нужны действительно нескучные современные пространства, куда хочется приходить добровольно. Именно поэтому, помимо серьезной технической базы и нестандартной системы обучения, они оснащены кинотеатрами, кафе, местами для встреч и спортивными площадками, заключил Журавлев.
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