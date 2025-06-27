Помешал дождь: как в Екатеринбурге проходит День молодежи. Фото

Парк имени Маяковского стал главной площадкой Дня молодежи в Екатеринбурге

28 июня 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Начался День молодежи с шествия с Алексеем Орловым Юлия Сычева, URA.RU Чуть больше сотни человек пришли 28 июня на главную площадку Дня молодежи, который проходит в Екатеринбурге следом за «Уральской ночью музыки», в ЦПКиО. Несмотря на подготовленные активности и мастер-классы, массового скопления людей нет — помешал дождь. На Дне молодежи побывал корреспондент URA.RU. Шествие Начался праздник в 10:00 с шествия от главного входа в парк имени Маяковского до малой сцены, что находится на ретро аллее. Приняли в нем участие более сотни студентов вузов города, «Молодая гвардия», трудовые отряды. Вел колонну мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с замглавы города Мариной Фадеевой, руководителем департамента молодежной политики Артемом Николаевым и директором ЦПКиО Павлом Зубакиным. Вопросы к мэру Сразу же после торжественного шествия Орлов ответил на вопросы представителей молодежи. Задавали их как онлайн — в комментариях telegram-канала «Екатеринбург — город молодежи», так и оффлан. Всего было семь вопросов, растягивать встречу не стали из-за усилившегося дождя. Ребят интересовали новые точки притяжения молодежи, судьба Площади 1905 года, что любит градоначальник пить после тяжелого рабочего дня, например, президент страны Владимир Путин кефир, а также тема встречи с иностранными студентами. Оказалось, что Орлов предпочитает, по примеру русского полководца Александра Суворова, иван-чай. Из кисломолочных напитков очень любит продукцию Ирбитского молзавода. Что касается Площади 1905 года, то с 30 июня она будет закрыта для парковки — там начнется подготовка к фестивалю. «Лето на Площади» растянется на три месяца до конца сентября. Среди действующих точек притяжения молодежи — сейчас работает креативный кластер «Домна» на улице Вайнера и готовится площадка на месте бывшего кинотеатра «Салют». Сейчас там идет ремонт. Ближе к осени Олов обещает запустить первую часть. Что касается обмена студентами, в ходе визита екатеринбургской делегации в конце мая в китайский город Чэнду, были достигнуты договоренности о проведении молодежных смен в загородных оздоровительных лагерях столицы Урала. «Сейчас к этому готовимся, определяем площадки, обязательно это реализуем. Интерес вообще к китайской культуре, к китайскому языку у нас очень высок. Как и интерес в Китае к русскому языку и к русской культуре. И, наверное, через вот такие молодежные обмены, контакты среди молодежи мы научимся лучше понимать друг друга», — подчеркнул глава Екатеринбурга. После общения лучшим выпускникам 2025 года, активистам были вручены дипломы и подарки. А также объявлены победители конкурса «Лицо молодежного Екатеринбурга». Стартовал он 17 июня. В итоге был выбран, в частности, лидер молодежи среди глав организаций, в том числе волонтерских, интернет-коммуникаций (среди журналистов, блогеров), общественный деятель. Активности В парке имени Маяковского с 12:00 стартовала основная развлекательная программа. Активности поделены по площадкам — «Знай» (у входа в ЦПКиО), «Люби» (малая сцена), «Гордись» (фан-зона), «Преумножай» (возле памятника Владимиру Маяковскому). Работать все будет в течение дня. На первой площадке подростки могут определиться с профессией. В зоне «Люби» пройти мастер-классы по зумбе, хип-хопу, единоборствам. Отправить через «Почту России» открытки с изображением знаковых мест Екатеринбурга близким или в зону СВО. За полтора часа было написано 60 посланий. В зоне «Преумножай», например, создать экооткрытку своими руками из переработанного картона или нарисовать герб семьи. На площадке «Гордость» можно посмотреть, на чем работают пожарные службы. В фан-зоне парка представлена спецтехника — автокраны и мотоциклы. А также испытать себя в сдаче норм ГТО. Для девушек на площадке подготовлены три задания, для юношей четыре — это и прыжки в длину, и отжимания, подтягивания, наклоны. Результаты организаторы обещают зафиксировать. После досдать необходимые нормативы можно в центре тестирования либо на фестивале ГТО и получить значок. Также на площадке можно попробовать себя в сборке и разборе автомата. И сшить для бойцов СВО чебурашек — «как символ чего-то родного», как отметили организаторы акции волонтеры. Материала они подготовили на 600 игрушек. Чебурашки будут вместе с одеждой направлены после в зону боевых действий. Вся музыкальная часть Дня молодежи традиционно сосредоточена на главной сцене парка. Там в течение дня будут проходить батлы диджеев, выступать творческие коллективы. А также пройдет первый городской музыкальный конкурс «Музыка. Молодость. Екатеринбург». Главный приз — возможность победителю выступить в августе на концерте в честь Дня города. Полную программу празднования Дня молодежи можно посмотреть в подготовленной URA.RU программе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чуть больше сотни человек пришли 28 июня на главную площадку Дня молодежи, который проходит в Екатеринбурге следом за «Уральской ночью музыки», в ЦПКиО. Несмотря на подготовленные активности и мастер-классы, массового скопления людей нет — помешал дождь. На Дне молодежи побывал корреспондент URA.RU. Начался праздник в 10:00 с шествия от главного входа в парк имени Маяковского до малой сцены, что находится на ретро аллее. Приняли в нем участие более сотни студентов вузов города, «Молодая гвардия», трудовые отряды. Вел колонну мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с замглавы города Мариной Фадеевой, руководителем департамента молодежной политики Артемом Николаевым и директором ЦПКиО Павлом Зубакиным. Сразу же после торжественного шествия Орлов ответил на вопросы представителей молодежи. Задавали их как онлайн — в комментариях telegram-канала «Екатеринбург — город молодежи», так и оффлан. Всего было семь вопросов, растягивать встречу не стали из-за усилившегося дождя. Ребят интересовали новые точки притяжения молодежи, судьба Площади 1905 года, что любит градоначальник пить после тяжелого рабочего дня, например, президент страны Владимир Путин кефир, а также тема встречи с иностранными студентами. Оказалось, что Орлов предпочитает, по примеру русского полководца Александра Суворова, иван-чай. Из кисломолочных напитков очень любит продукцию Ирбитского молзавода. Что касается Площади 1905 года, то с 30 июня она будет закрыта для парковки — там начнется подготовка к фестивалю. «Лето на Площади» растянется на три месяца до конца сентября. Среди действующих точек притяжения молодежи — сейчас работает креативный кластер «Домна» на улице Вайнера и готовится площадка на месте бывшего кинотеатра «Салют». Сейчас там идет ремонт. Ближе к осени Олов обещает запустить первую часть. Что касается обмена студентами, в ходе визита екатеринбургской делегации в конце мая в китайский город Чэнду, были достигнуты договоренности о проведении молодежных смен в загородных оздоровительных лагерях столицы Урала. «Сейчас к этому готовимся, определяем площадки, обязательно это реализуем. Интерес вообще к китайской культуре, к китайскому языку у нас очень высок. Как и интерес в Китае к русскому языку и к русской культуре. И, наверное, через вот такие молодежные обмены, контакты среди молодежи мы научимся лучше понимать друг друга», — подчеркнул глава Екатеринбурга. После общения лучшим выпускникам 2025 года, активистам были вручены дипломы и подарки. А также объявлены победители конкурса «Лицо молодежного Екатеринбурга». Стартовал он 17 июня. В итоге был выбран, в частности, лидер молодежи среди глав организаций, в том числе волонтерских, интернет-коммуникаций (среди журналистов, блогеров), общественный деятель. В парке имени Маяковского с 12:00 стартовала основная развлекательная программа. Активности поделены по площадкам — «Знай» (у входа в ЦПКиО), «Люби» (малая сцена), «Гордись» (фан-зона), «Преумножай» (возле памятника Владимиру Маяковскому). Работать все будет в течение дня. На первой площадке подростки могут определиться с профессией. В зоне «Люби» пройти мастер-классы по зумбе, хип-хопу, единоборствам. Отправить через «Почту России» открытки с изображением знаковых мест Екатеринбурга близким или в зону СВО. За полтора часа было написано 60 посланий. В зоне «Преумножай», например, создать экооткрытку своими руками из переработанного картона или нарисовать герб семьи. На площадке «Гордость» можно посмотреть, на чем работают пожарные службы. В фан-зоне парка представлена спецтехника — автокраны и мотоциклы. А также испытать себя в сдаче норм ГТО. Для девушек на площадке подготовлены три задания, для юношей четыре — это и прыжки в длину, и отжимания, подтягивания, наклоны. Результаты организаторы обещают зафиксировать. После досдать необходимые нормативы можно в центре тестирования либо на фестивале ГТО и получить значок. Также на площадке можно попробовать себя в сборке и разборе автомата. И сшить для бойцов СВО чебурашек — «как символ чего-то родного», как отметили организаторы акции волонтеры. Материала они подготовили на 600 игрушек. Чебурашки будут вместе с одеждой направлены после в зону боевых действий. Вся музыкальная часть Дня молодежи традиционно сосредоточена на главной сцене парка. Там в течение дня будут проходить батлы диджеев, выступать творческие коллективы. А также пройдет первый городской музыкальный конкурс «Музыка. Молодость. Екатеринбург». Главный приз — возможность победителю выступить в августе на концерте в честь Дня города. Полную программу празднования Дня молодежи можно посмотреть в подготовленной URA.RU программе.