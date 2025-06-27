27 июня 2025

Вопреки дождю «Ночь музыки» посетило почти полмиллиона екатеринбуржцев

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 450 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре города одновременно находилось около 150 тысяч горожан
В центре города одновременно находилось около 150 тысяч горожан Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду «Ночь музыки» в Екатеринбурге снова побила рекорд по посещаемости. Фестиваль в этом году посетило почти полмиллиона человек.

«Есть цифры по посещаемости „Ночи музыки“. В этот раз пришло 450 тысяч зрителей», — рассказали организаторы.

В прошлом году свердловчанам также не повезло с погодой. Тогда на фестиваль пришло 380 тысяч человек.

Самыми громкими хедлайнерами музыкальной ночи в 2025 году стали «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto и «СмешBand». Всего для горожан до утра выступали больше 3000 артистов. О том, как это было — в обзоре URA.RU.

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Несмотря на дождливую и пасмурную погоду «Ночь музыки» в Екатеринбурге снова побила рекорд по посещаемости. Фестиваль в этом году посетило почти полмиллиона человек. «Есть цифры по посещаемости „Ночи музыки“. В этот раз пришло 450 тысяч зрителей», — рассказали организаторы. В прошлом году свердловчанам также не повезло с погодой. Тогда на фестиваль пришло 380 тысяч человек. Самыми громкими хедлайнерами музыкальной ночи в 2025 году стали «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto и «СмешBand». Всего для горожан до утра выступали больше 3000 артистов. О том, как это было — в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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