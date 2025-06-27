Вопреки дождю «Ночь музыки» посетило почти полмиллиона екатеринбуржцев

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду «Ночь музыки» в Екатеринбурге снова побила рекорд по посещаемости. Фестиваль в этом году посетило почти полмиллиона человек.
«Есть цифры по посещаемости „Ночи музыки“. В этот раз пришло 450 тысяч зрителей», — рассказали организаторы.
В прошлом году свердловчанам также не повезло с погодой. Тогда на фестиваль пришло 380 тысяч человек.
Самыми громкими хедлайнерами музыкальной ночи в 2025 году стали «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto и «СмешBand». Всего для горожан до утра выступали больше 3000 артистов. О том, как это было — в обзоре URA.RU.
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