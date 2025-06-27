Стеб Niletto и отрыв под «Смешариков»: чем запомнится «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге завершился фестиваль «Ночь музыки»

28 июня 2025 в 05:12 Размер текста - 17 +

«Ночь музыки» прошла с 27 на 28 июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В Екатеринбурге прошел одиннадцатый по счету фестиваль «Ночь музыки». Более 3000 артистов, среди которых были хитмейкеры «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto, «СмешBand», радовали горожан и гостей города своими песнями, а попасть на площадки можно было совершенно бесплатно. Все самые яркие моменты прошедшей музыкальной ночи — в обзоре URA.RU. Разгон людей Мероприятие собрало тысячи горожан и гостей Екатеринбурга: на сцену первым из хедлайнеров вышел знаменитый коллектив «АК-47». Во время концерта не обошлось без сложностей. Например, некоторые зрители залезали на арт-объекты, техническую будку, конструкции, а кто-то даже умудрился проникнуть на лестницы внутри арены. Солист Витя АК настойчиво просил людей слезть, в противном случае грозился, что не будет продолжать петь. История повторилась и на выступлении еще одного хедлайнера — SQWOZ BAB, который также пытался разогнать людей с небезопасных мест. Проход по паспортам и падение в обморок Также на стадионе вход был строго по паспортам. Для несовершеннолетних действовали специальные правила: на одного совершеннолетнего сопровождать могли не более трех подростков. Это требование сильно отразилось на проходимости арены: копились огромные очереди, люди стояли в толпе по 25 минут и более на входе, а какой-то девочке даже стало плохо — ее вынесли с площадки на руках. Восторг от«Смешариков» Неожиданный фурор и ажиотаж у екатеринбуржцев вызвало выступление в парке Маяковского команды «СмешBand», которая исполняет песни из мультфильма «Смешарики». Мероприятие собрало тысячи поклонников, которые с энтузиазмом встречали каждую песню. Когда прозвучала «Бабочка моя», на экране за спинами артистов начали крутить фрагменты из мультсериала, а участники группы в шутку «ловить» операторов сачками. Кроме этого, публику закидали плюшевыми таблетками и порадовали озвучкой серий «Смешариков» в режиме «здесь и сейчас». В финале концерта прозвучал хит «От винта», который публика встретила овациями и восторженными криками. По словам очевидцев, песню подхватили все присутствующие, а слова хита соцсетей было слышно даже за пределами парка. Некоторые гости выступления даже сравнили концерт с шоу группы «Ленинград». Презентация новой песни Особым событием вечера в фан-зоне парка Маяковского стало выступление популярной башкирской группы AyYola. Звезды соцсетей и мировых чартов порадовали публику хитом Homay, который обошел трек Abracadabra Леди Гаги. Кроме того, коллектив объявил о скором выходе нового альбома и представил публике свежую песню. Зрители остались от концерта в экстазе. Насмешка Niletto Накануне выступления певец заметил афишу с собой, на которой некто пририсовал ему усы, шапку-ушанку и гармонь. Артист не растерялся и начал свое выступление, выйдя в том образе, который ему приписали. «Спонсором сегодняшнего образа на данном мероприятии является мой главный фанат Екатеринбурга. Благодаря прекрасной афише мы сегодня начинаем именно так», — начал Niletto, сыграл на гармони и заявил, что он с уральцами на одной волне, продемонстрировав свои адидасовские носки. Следом певец устроил зажигательные танцы под треки «Краш», «Худи», «Еду я на Родину», «Ты такая красивая» и даже был на подтанцовке у своего же танцовщика, который выступает под псевдонимом Плутто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел одиннадцатый по счету фестиваль «Ночь музыки». Более 3000 артистов, среди которых были хитмейкеры «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto, «СмешBand», радовали горожан и гостей города своими песнями, а попасть на площадки можно было совершенно бесплатно. Все самые яркие моменты прошедшей музыкальной ночи — в обзоре URA.RU. Мероприятие собрало тысячи горожан и гостей Екатеринбурга: на сцену первым из хедлайнеров вышел знаменитый коллектив «АК-47». Во время концерта не обошлось без сложностей. Например, некоторые зрители залезали на арт-объекты, техническую будку, конструкции, а кто-то даже умудрился проникнуть на лестницы внутри арены. Солист Витя АК настойчиво просил людей слезть, в противном случае грозился, что не будет продолжать петь. История повторилась и на выступлении еще одного хедлайнера — SQWOZ BAB, который также пытался разогнать людей с небезопасных мест. Также на стадионе вход был строго по паспортам. Для несовершеннолетних действовали специальные правила: на одного совершеннолетнего сопровождать могли не более трех подростков. Это требование сильно отразилось на проходимости арены: копились огромные очереди, люди стояли в толпе по 25 минут и более на входе, а какой-то девочке даже стало плохо — ее вынесли с площадки на руках. Неожиданный фурор и ажиотаж у екатеринбуржцев вызвало выступление в парке Маяковского команды «СмешBand», которая исполняет песни из мультфильма «Смешарики». Мероприятие собрало тысячи поклонников, которые с энтузиазмом встречали каждую песню. Когда прозвучала «Бабочка моя», на экране за спинами артистов начали крутить фрагменты из мультсериала, а участники группы в шутку «ловить» операторов сачками. Кроме этого, публику закидали плюшевыми таблетками и порадовали озвучкой серий «Смешариков» в режиме «здесь и сейчас». В финале концерта прозвучал хит «От винта», который публика встретила овациями и восторженными криками. По словам очевидцев, песню подхватили все присутствующие, а слова хита соцсетей было слышно даже за пределами парка. Некоторые гости выступления даже сравнили концерт с шоу группы «Ленинград». Особым событием вечера в фан-зоне парка Маяковского стало выступление популярной башкирской группы AyYola. Звезды соцсетей и мировых чартов порадовали публику хитом Homay, который обошел трек Abracadabra Леди Гаги. Кроме того, коллектив объявил о скором выходе нового альбома и представил публике свежую песню. Зрители остались от концерта в экстазе. Накануне выступления певец заметил афишу с собой, на которой некто пририсовал ему усы, шапку-ушанку и гармонь. Артист не растерялся и начал свое выступление, выйдя в том образе, который ему приписали. «Спонсором сегодняшнего образа на данном мероприятии является мой главный фанат Екатеринбурга. Благодаря прекрасной афише мы сегодня начинаем именно так», — начал Niletto, сыграл на гармони и заявил, что он с уральцами на одной волне, продемонстрировав свои адидасовские носки. Следом певец устроил зажигательные танцы под треки «Краш», «Худи», «Еду я на Родину», «Ты такая красивая» и даже был на подтанцовке у своего же танцовщика, который выступает под псевдонимом Плутто.