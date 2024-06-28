Несмотря на ливень, на «Ночь музыки» в Екатеринбурге пришло больше народу, чем в 2023 году

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 380 тысяч человек

29 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Дождь шел весь вечер, но это не испугало посетителей «Ночи музыки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Проливной дождь и короткие выступления артистов не стали помехой для екатеринбуржцев и гостей города — в юбилейный сезон фестиваль «Ночь музыки» посетило 380 тысяч человек против 360 тысяч год назад. Итогами мероприятия делится мэрия Екатеринбурга. «Несмотря на непогоду, суммарно концерты собрали 380 тысяч меломанов. Выступления более чем трех тысяч исполнителей прошли на 110 городских площадках. Локации фестиваля расположились по всей уральской столице: от окраин до исторического центра», — говорится в сообщении администрации. Фестиваль отгремел 28 июня. Посетителей на прочность испытывал проливной дождь — такая погода была впервые за 10 лет проведения фестиваля. На Ural Music Night выступили Хаски, Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев) и другие. Во время музыкального праздника горожанам пришлось смириться с короткими выступлениями, досмотрами, а недалеко от основных площадок «Ночи музыки» на Плотинке была обнаружена граната. URA.RU подвело итоги фестиваля и рассказывало в течение 11 часов, что происходило на разных музыкальных площадках города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проливной дождь и короткие выступления артистов не стали помехой для екатеринбуржцев и гостей города — в юбилейный сезон фестиваль «Ночь музыки» посетило 380 тысяч человек против 360 тысяч год назад. Итогами мероприятия делится мэрия Екатеринбурга. «Несмотря на непогоду, суммарно концерты собрали 380 тысяч меломанов. Выступления более чем трех тысяч исполнителей прошли на 110 городских площадках. Локации фестиваля расположились по всей уральской столице: от окраин до исторического центра», — говорится в сообщении администрации. Фестиваль отгремел 28 июня. Посетителей на прочность испытывал проливной дождь — такая погода была впервые за 10 лет проведения фестиваля. На Ural Music Night выступили Хаски, Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев) и другие. Во время музыкального праздника горожанам пришлось смириться с короткими выступлениями, досмотрами, а недалеко от основных площадок «Ночи музыки» на Плотинке была обнаружена граната. URA.RU подвело итоги фестиваля и рассказывало в течение 11 часов, что происходило на разных музыкальных площадках города.