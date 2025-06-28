В России отреагировали на блокировку счетов Исинбаевой: что ждет спортсменку

Операции по банковским счетам олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой приостановлены. Это произошло из-за долга перед бюджетом в 818 тысяч рублей. Как на проблемы спортсменки отреагировали в России — в материале URA.RU.
Исинбаева не предатель
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал блокировку счетов Исинбаевой из-за долга. По его словам, Перед законом все равны. Если есть долг — надо его погасить. «Если есть предмет для расследования и какие-то финансовые претензии, то надо просто приехать, закрыть эти вопросы и жить спокойно. Надо заняться этим, а не допускать ситуацию до такой, чтобы все блокировали. Перед законом все равны. Если это так, то странно, что Елена не пытается разрешить эту ситуацию», — заявил он Sport24.
Васильев отметил, негатив к спортсменке начался после ее фразы об отсутствии отношения к армии, хотя она была майором. Он напомнил, что Исинбаева принесла России славу, и ее возвращение могло бы помочь спорту.
Васильев уточнил, что называть спортсменку предателем не стоит. «Так что Исинбаева никакой не предатель. Просто после того высказывания на нее все обрушились и создали образ предательницы. Но почему Исинбаева предатель? <...> Сейчас Елена на заслуженном отдыхе и может жить где и с кем угодно. Называть Исинбаеву предателем — слишком», — отметил он.
Если не заплатит — арестуют имущество на 76 млн рублей
Как отметил глава Центра правопорядка Москвы и МО Александр Хаминский, если Исимбаева не заплатит, ее имущество арестуют на 76 млн рублей. Он сообщил, что Долг Исинбаевой перед ФНС изначально составлял 1,5 млн рублей, но после частичной оплаты осталось 818,5 тыс. «Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер», — заявил аналитик Life.
У спортсменки также долги за ЖКХ, заявил Хаминский. По его словам, у Исимбаевой две квартиры, за одну накопился долг в 336 тысяч и 65 тысяч рублей за две московские квартиры. По его словам, если спортсменка не погасит задолженность, возможны: арест недвижимости, запрет на выезд из РФ и дополнительные взыскания.
ФНС жестко действует даже против звезд
Адвокат Игорь Бушманов отметил, что принудительные меры могут включать продажу имущества и запрет на выезд. «Если долг не будет погашен, <...> в отношении Исинбаевой могут последовать различные принудительные меры. Во-первых, арест имущества. <...> Во-вторых, запрет на выезд из РФ. <...> В-третьих, дополнительные взыскания», — заявил он «ВсеПроСпорт».
Он отметил, что налоги надо платить вовремя и публичные персоны — не исключение. «Ситуация демонстрирует жесткую позицию ФНС РФ в отношении злостных налоговых неплательщиков, даже в отношении публичных персон. Поэтому свои финансовые обязанности перед государством, необходимо исполнять своевременно», — заявил он.
Исинбаева должна сама отвечать за свое финансовое состояние
Исинбаева должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние, заявил депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. «Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — заявил он, отметив, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она покинула РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.