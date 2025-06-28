Заслуженному мастеру спорта России по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали счета в России по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). У олимпийской чемпионки обнаружили доги на сумму более 800 тысяч рублей. По другим данным, задолженность может составлять свыше 1,5 миллиона рублей. В настоящий момент, по данным журналистов, спортсменка проживает на острове Тенерифе в Атлантическом океане.
Ранее она являлась доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, была членом движения Putin Team и даже выступала за поправки в Конституцию. Сама девушка даже имела воинское звание майора за выступление в ЦСКА. Однако с 2022 года она стала частой участницей политических скандалов, спровоцированных ее заявлениями, отъездом из России и расследованием МОК. Чем известна двукратная олимпийская чемпионка и как сейчас живет — в материале URA.RU.
Инженер и «неперспективная» спортсменка
Елена Исинбаева родилась в Волгограде, в семье Гаджи Исинбаева и Натальи Петровны Исинбаевой. Отец был табасаранцем, работал слесарем-сантехником, мать — русская, занималась работой в котельной. Изначально Елена начала свое обучение в инженерно-техническом лицее, а позже поступила в училище олимпийского резерва.
Исинбаева начала свою спортивную карьеру с художественной гимнастики. Родители привели ее и сестру в секцию в 1987 году. К 1997 году спортсменка получила звание мастера спорта по художественной гимнастике, однако в том же году в возрасте 15 лет была отчислена из училища олимпийского резерва как бесперспективная.
В итоге с ноября 1997 года Исинбаева начала тренироваться в прыжках с шестом. Ее первым тренером стал Евгений Трофимов, ранее работавший с Антоном Ивакиным — чемпионом мира среди юниоров.
Первые успехи и международные рекорды
Елена дебютировала на международной арене в 1998 году, выиграв золото на Всемирных юношеских играх в Москве. Затем последовали победы на юниорских чемпионатах мира в 1999 и 2000 годах. В 2002 году она заняла второе место на чемпионате Европы, а в 2003 году выиграла чемпионат Европы среди легкоатлетов до 23 лет.
Исинбаева установила свой первый мировой рекорд в 2003 году и продолжила побеждать на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине, где она выиграла золотые медали. Она также установила множество мировых рекордов, в том числе исторический прыжок на высоту 5 метров.
После бронзовой медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и рождения дочери, Исинбаева временно отошла от спорта и в 2016 году объявила о завершении своей карьеры. Она также основала благотворительный фонд для поддержки детей из социальных учреждений и начинающих спортсменов.
Поддержала Путина и поправки в Конституцию...
Елена Исинбаева с 2012 года активно участвовала в общественно-политической жизни России. Она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а также в 2017 году вступила в движение Putin Team.
В январе 2020 года спортсменка также вошла в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ. Тогда в ее обязанности входило представление интересов спортивного сообщества и молодых граждан страны при обсуждении изменений в основной документ страны.
В 2013 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве Исинбаева выступила в поддержку российского закона о запрете гей-пропаганды (относится к движению ЛГБТ, запрещенного в России).
Исинбаева также занимает воинское звание майора и преподает в ЦСКА. В 2016 году она посетила российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где встретилась с военнослужащими и выразила им поддержку от имени российского спортивного сообщества.
...и затем попала в скандал на почве СВО
В июле 2023 года испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе и живет там в «роскошном комплексе». По данным СМИ, спортсменка переехала в Испанию вместе с семьей и ведет частную жизнь, избегая публичности. Сама спортсменка на тот момент продолжала состоять в Международном Олимпийском комитете (МОК).
В июне стало известно о начале проверки в отношении Елены Исинбаевой со стороны комиссии по этике МОК. Поводом для расследования стали подозрения в поддержке российской спецоперации на Украине, а также возможные контрактные отношения с военными структурами.
Сама Исинбаева затем прокомментировала ситуацию. Она высказалась о своей ранней политической деятельности.
«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — заявила Исинбаева.
Впоследствии в МОК заявили об отсутствии нарушений со стороны Исинбаевой и подтвердили, что она может вернуться к исполнению своих обязанностей. В июне 2024 года Исинбаева завершила работу в комиссии атлетов МОК в связи с истечением восьмилетнего срока полномочий, передает «Газета.ру».
В России ее высказывание вызвало скандал. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не забывать про ее заслуги перед страной.
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