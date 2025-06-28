28 июня 2025

NBC: переговоры США и Ирана по ядерным вопросам состоятся в скором времени

© Служба новостей «URA.RU»
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Вашингтон готовится к переговорам с Тегераном
Вашингтон готовится к переговорам с Тегераном Фото:

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшей перспективе намерен начать переговоры с представителями Ирана по вопросу возможного соглашения, направленного на приостановку обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций. Об этом сообщают американские СМИ.

«Спецпосланник президента Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Ираном. Вашингтон пытается остановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», — уточнил телеканал NBC.

Другие подробности о предстоящей встрече не приводятся. По сведениям издания, американские и израильские разведывательные агентства будут внимательно отслеживать действия Тегерана «за кулисами».

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Он назвал появившуюся информацию вбросом, который нацелен на унижение американского лидера.

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшей перспективе намерен начать переговоры с представителями Ирана по вопросу возможного соглашения, направленного на приостановку обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций. Об этом сообщают американские СМИ. «Спецпосланник президента Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Ираном. Вашингтон пытается остановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», — уточнил телеканал NBC. Другие подробности о предстоящей встрече не приводятся. По сведениям издания, американские и израильские разведывательные агентства будут внимательно отслеживать действия Тегерана «за кулисами». Как сообщало URA.RU ранее, Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Он назвал появившуюся информацию вбросом, который нацелен на унижение американского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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