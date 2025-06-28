28 июня 2025

Кличко заявил о работе ПВО в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Киевом замечены БПЛА
В небе над Киевом замечены БПЛА Фото:

В Киеве в ночь на 29 июня объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут БПЛА. Пребывайте в укрытиях!», — написал Кличко. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны работают по целям в небе над городом, в частности, в районе Оболони.

Как сообщало URA.RU ранее, украинские системы ПВО отражали налеты беспилотников на несколько районов Киева в ночь на 6 июня. Тогда также была объявлена воздушная тревога, жителей призывали укрываться, а взрывы звучали несколько раз за сутки.

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В Киеве в ночь на 29 июня объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут БПЛА. Пребывайте в укрытиях!», — написал Кличко. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны работают по целям в небе над городом, в частности, в районе Оболони. Как сообщало URA.RU ранее, украинские системы ПВО отражали налеты беспилотников на несколько районов Киева в ночь на 6 июня. Тогда также была объявлена воздушная тревога, жителей призывали укрываться, а взрывы звучали несколько раз за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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