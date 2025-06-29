Украина признала потерю еще одного F-16

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Самолет получил повреждение и начал терять высоту
Самолет получил повреждение и начал терять высоту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины лишились истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна. Об этом сообщили ВВС Украины в соцсетях.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — написали ВВС в своем telegram-канале. Там добавили, что истребители F-16 были задействованы для отражения атак беспилотников и ракет, осуществленных ВС РФ.

Во время боевого вылета самолет получил серьезные повреждения и начал терять высоту. Пилот сумел отвести его в сторону от жилого района, однако катапультироваться не успел. Местоположение крушения истребителя на данный момент неизвестно.

В ночь на 29 июня в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины прогремели мощные взрывы. ВС РФ выпустили порядка 115 ударных беспилотников по военным объектам. 

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Вооруженные силы Украины лишились истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна. Об этом сообщили ВВС Украины в соцсетях. «Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — написали ВВС в своем telegram-канале. Там добавили, что истребители F-16 были задействованы для отражения атак беспилотников и ракет, осуществленных ВС РФ. Во время боевого вылета самолет получил серьезные повреждения и начал терять высоту. Пилот сумел отвести его в сторону от жилого района, однако катапультироваться не успел. Местоположение крушения истребителя на данный момент неизвестно. В ночь на 29 июня в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины прогремели мощные взрывы. ВС РФ выпустили порядка 115 ударных беспилотников по военным объектам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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