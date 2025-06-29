Вучич готовит большое обращение после массовых беспорядков в Белграде

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Вучич сегодня выступит с обращением к сербам
Вучич сегодня выступит с обращением к сербам Фото:

Президент Сербии Александр Вучич сегодня днем выступит с обращением к жителям страны на фоне ночных массовых беспорядков в Белграде. Об этом сообщили в администрация сербского лидера. 

«Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск) в Палате Сербия», — говорится в сообщении. Оно размещено на официальном сайте сербского лидера. 

С вечера 28 июня студенты и сторонники оппозиции начали мирную акцию протеста в Белграде — они требовали проведения досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. Однако позже мероприятие переросло в беспорядки. В ходе них протестующие забросали пиротехникой и бутылками полицейский кордон в районе здания администрации президента. Правоохранители в ответ вынужденно использовали резиновые дубинки и спецсредства, передает 360.ru. Позже они смогли вытеснить протестующих с площади.

Как отметил глава местной полиции Драган Васильевич, его подчиненным пришлось применить физическую силу после того, как участники акции на протяжении пяти-шести минут пытались прорвать оцепление. Также и глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих на полицию и пообещал задержать всех причастных к этому, пишет «Национальная служба новостей».  

Отмечается, что в ходе столкновений травмы получили шесть сотрудников МВД и двое гражданских. Также были задержаны десятки участников беспорядков, передает Общественная Служба Новостей. Утром 29 июня ситуация в Белграде нормализовалась. 

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Президент Сербии Александр Вучич сегодня днем выступит с обращением к жителям страны на фоне ночных массовых беспорядков в Белграде. Об этом сообщили в администрация сербского лидера.  «Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск) в Палате Сербия», — говорится в сообщении. Оно размещено на официальном сайте сербского лидера.  С вечера 28 июня студенты и сторонники оппозиции начали мирную акцию протеста в Белграде — они требовали проведения досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. Однако позже мероприятие переросло в беспорядки. В ходе них протестующие забросали пиротехникой и бутылками полицейский кордон в районе здания администрации президента. Правоохранители в ответ вынужденно использовали резиновые дубинки и спецсредства, передает 360.ru. Позже они смогли вытеснить протестующих с площади. Как отметил глава местной полиции Драган Васильевич, его подчиненным пришлось применить физическую силу после того, как участники акции на протяжении пяти-шести минут пытались прорвать оцепление. Также и глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих на полицию и пообещал задержать всех причастных к этому, пишет «Национальная служба новостей».   Отмечается, что в ходе столкновений травмы получили шесть сотрудников МВД и двое гражданских. Также были задержаны десятки участников беспорядков, передает Общественная Служба Новостей. Утром 29 июня ситуация в Белграде нормализовалась. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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