28 июня 2025

Дело загадочно пропавшей 15 лет назад пермячки Кати Четиной: что известно о расследовании

Глава СКР потребовал доклад о пропавшей в 2010 году юной пермячке
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело ребенка в реке так и не нашли
Тело ребенка в реке так и не нашли Фото:

В июне 2010 года в Прикамье при загадочных обстоятельствах пропала пятилетняя Катя Четина. Девочка вместе со своей семьей и другими туристами находилась в походе возле скалы Ермак под Кунгуром. По словам очевидцев, Катя играла с другими детьми и внезапно исчезла. Сразу после этого были начаты поисковые работы, а следственные органы возбудили уголовное дело. Совсем недавно история получила новое развитие. URA.RU собрало воедино основные факты об инциденте.

Ход расследования и поисков Кати Четиной

Несмотря на масштабные поиски, которые продолжались несколько недель, обнаружить ребенка не удалось. Следствие рассматривало различные версии произошедшего, включая несчастный случай и возможное похищение. В январе 2024 года поиски Кати Четиной возобновились. Следователи и волонтеры вновь обследовали территорию, но это не принесло никаких результатов. По прошествии 15 лет уголовное дело закрыли из-за срока давности.

Версии следствия и позиция семьи

В ходе расследования одной из основных версий стало предположение, что девочка могла утонуть в Сылве. Но эти доводы разбивались в пух и прах из-за отсутствия тела.

Родственники уверены, что пропавшая жива. Они надежды еще не потеряли. В беседе с журналистами семья рассказывала, что в тот злополучный день на берегу нашли только тапок. С тех пор родители Кати ни на день не прекращали поиски, прорабатывая самые невероятные версии случившегося.

Внимание общественности и СМИ

История юной Кати получила широкий общественный резонанс. На федеральных телеканалах выходили сюжеты, посвященные расследованию дела. В средствах массовой информации подробно освещали ход поисков, а также публиковали обращения семьи пропавшей девочки.

Повторный доклад главе СКР Александру Бастрыкину может стать толчком к очередной активизации следственных мероприятий. Ведомство подчеркивает, что дело находится на особом контроле, а все новые сведения тщательно проверяются. Родные Кати надеются, что приложенные усилия помогут пролить свет на судьбу Кати, а общественность продолжает следить за развитием событий.

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В июне 2010 года в Прикамье при загадочных обстоятельствах пропала пятилетняя Катя Четина. Девочка вместе со своей семьей и другими туристами находилась в походе возле скалы Ермак под Кунгуром. По словам очевидцев, Катя играла с другими детьми и внезапно исчезла. Сразу после этого были начаты поисковые работы, а следственные органы возбудили уголовное дело. Совсем недавно история получила новое развитие. URA.RU собрало воедино основные факты об инциденте. Ход расследования и поисков Кати Четиной Несмотря на масштабные поиски, которые продолжались несколько недель, обнаружить ребенка не удалось. Следствие рассматривало различные версии произошедшего, включая несчастный случай и возможное похищение. В январе 2024 года поиски Кати Четиной возобновились. Следователи и волонтеры вновь обследовали территорию, но это не принесло никаких результатов. По прошествии 15 лет уголовное дело закрыли из-за срока давности. Версии следствия и позиция семьи В ходе расследования одной из основных версий стало предположение, что девочка могла утонуть в Сылве. Но эти доводы разбивались в пух и прах из-за отсутствия тела. Родственники уверены, что пропавшая жива. Они надежды еще не потеряли. В беседе с журналистами семья рассказывала, что в тот злополучный день на берегу нашли только тапок. С тех пор родители Кати ни на день не прекращали поиски, прорабатывая самые невероятные версии случившегося. Внимание общественности и СМИ История юной Кати получила широкий общественный резонанс. На федеральных телеканалах выходили сюжеты, посвященные расследованию дела. В средствах массовой информации подробно освещали ход поисков, а также публиковали обращения семьи пропавшей девочки. Повторный доклад главе СКР Александру Бастрыкину может стать толчком к очередной активизации следственных мероприятий. Ведомство подчеркивает, что дело находится на особом контроле, а все новые сведения тщательно проверяются. Родные Кати надеются, что приложенные усилия помогут пролить свет на судьбу Кати, а общественность продолжает следить за развитием событий.
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