Вучич обратился к протестующим в Сербии

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Вучич поздравил полицейских с успешным подавлением протестов
Вучич поздравил полицейских с успешным подавлением протестов Фото:

Никакие протесты не могут быть сильнее государства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в телеобращении к нации вечером 28 июня после столкновений между протестующими и полицией в центре Белграда. 

«Я просто не знаю, о чем они думали. Неужели они действительно думали, что они сильнее государства? Сильнее государства никого нет, как вы себе это представляли? В каком университете вы учились? Очевидно, что вы не сдали много экзаменов», — сказал Александр Вучич, комментируя действия участников акций. Его слова передает РБК.

По словам президента, сотрудники полиции в ходе подавления беспорядков проявили высокий профессионализм и использовали минимально возможную силу. Он подчеркнул, что подобного уровня работы правоохранительных органов при столь низком уровне вмешательства не было ранее ни в одной европейской стране. Вучич поздравил правоохранителей с действиями и поблагодарил их за службу.

Массовые протесты в Сербии начались еще в ноябре 2024 года после инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли люди. Демонстранты связывают инцидент с коррупцией и требуют досрочных парламентских выборов. Вечером 28 июня на улицы Белграда вышли около 36 тысяч человек. В ходе акций протеста произошли столкновения между участниками и полицией, последние применили спецсредства для разгона толпы.

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Никакие протесты не могут быть сильнее государства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в телеобращении к нации вечером 28 июня после столкновений между протестующими и полицией в центре Белграда.  «Я просто не знаю, о чем они думали. Неужели они действительно думали, что они сильнее государства? Сильнее государства никого нет, как вы себе это представляли? В каком университете вы учились? Очевидно, что вы не сдали много экзаменов», — сказал Александр Вучич, комментируя действия участников акций. Его слова передает РБК. По словам президента, сотрудники полиции в ходе подавления беспорядков проявили высокий профессионализм и использовали минимально возможную силу. Он подчеркнул, что подобного уровня работы правоохранительных органов при столь низком уровне вмешательства не было ранее ни в одной европейской стране. Вучич поздравил правоохранителей с действиями и поблагодарил их за службу. Массовые протесты в Сербии начались еще в ноябре 2024 года после инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли люди. Демонстранты связывают инцидент с коррупцией и требуют досрочных парламентских выборов. Вечером 28 июня на улицы Белграда вышли около 36 тысяч человек. В ходе акций протеста произошли столкновения между участниками и полицией, последние применили спецсредства для разгона толпы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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