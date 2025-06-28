28 июня 2025

В «Пермском книжном издательстве» сменился гендиректор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учреждение считается крупнейшим книжным издательством региона
Учреждение считается крупнейшим книжным издательством региона Фото:

В «Пермском книжном издательстве» сменился генеральный директор. Новым главой ООО стала Наталья Загребина, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».

«Ольга Лешпаева покинула пост гендиректора общества. Вместо нее издательство возглавила Наталья Загребина», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Изменения в руководстве ООО произошли 27 июня. По данным сервиса, Загребина также является совладелицей (33,3%) и директором компании по управлению нежилой недвижимостью «Склад-ВЭД».

«Пермское книжное издательство» основали в 1939 году. ООО с одноименным названием зарегистрировали в 2003-м. Основная деятельность компании связана с полиграфией, однако организация также занимается торговлей, производством бумажных изделий, изданием газет и журналов, а также занято в сфере туристических агентств.

В августе прошлого года пермское издательство и березниковская «Типография купца Тарасова» были проданы бывшим владельцем Владимиром Максимовичем гендиректору Лешпаевой. В октябре Максимович скончался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В «Пермском книжном издательстве» сменился генеральный директор. Новым главой ООО стала Наталья Загребина, указано на портале «СПАРК-Интерфакс». «Ольга Лешпаева покинула пост гендиректора общества. Вместо нее издательство возглавила Наталья Загребина», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Изменения в руководстве ООО произошли 27 июня. По данным сервиса, Загребина также является совладелицей (33,3%) и директором компании по управлению нежилой недвижимостью «Склад-ВЭД». «Пермское книжное издательство» основали в 1939 году. ООО с одноименным названием зарегистрировали в 2003-м. Основная деятельность компании связана с полиграфией, однако организация также занимается торговлей, производством бумажных изделий, изданием газет и журналов, а также занято в сфере туристических агентств. В августе прошлого года пермское издательство и березниковская «Типография купца Тарасова» были проданы бывшим владельцем Владимиром Максимовичем гендиректору Лешпаевой. В октябре Максимович скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...