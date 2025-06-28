В «Пермском книжном издательстве» сменился гендиректор

В «Пермском книжном издательстве» сменился генеральный директор. Новым главой ООО стала Наталья Загребина, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
«Ольга Лешпаева покинула пост гендиректора общества. Вместо нее издательство возглавила Наталья Загребина», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Изменения в руководстве ООО произошли 27 июня. По данным сервиса, Загребина также является совладелицей (33,3%) и директором компании по управлению нежилой недвижимостью «Склад-ВЭД».
«Пермское книжное издательство» основали в 1939 году. ООО с одноименным названием зарегистрировали в 2003-м. Основная деятельность компании связана с полиграфией, однако организация также занимается торговлей, производством бумажных изделий, изданием газет и журналов, а также занято в сфере туристических агентств.
В августе прошлого года пермское издательство и березниковская «Типография купца Тарасова» были проданы бывшим владельцем Владимиром Максимовичем гендиректору Лешпаевой. В октябре Максимович скончался.
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