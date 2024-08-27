Директор двух пермских издательств Ольга Лешпаева стала их владелицей

Пермячка купила два издательства
Ольга Лешпаева стала владелицей «Пермского книжного издательства» и березниковской «Типографии купца Тарасова». Ранее она была генеральным директором этих компаний.
«Лешпаевой теперь принадлежит ООО „Пермское книжное издательство“ и ООО „ИД ‚Типография купца Тарасова‘“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «„СПАРК-Интерфакс“. Изменения были внесены 19 августа.
По данным издания, предыдущий владелец активов Владимир Максимович уехал за границу. Он не ответил на звонки журналистов, а Лешпаева отказалась комментировать покупку. Сумма сделки не раскрывается.
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