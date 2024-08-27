27 августа 2024

Директор двух пермских издательств Ольга Лешпаева стала их владелицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка купила два издательства
Пермячка купила два издательства Фото:

Ольга Лешпаева стала владелицей «Пермского книжного издательства» и березниковской «Типографии купца Тарасова». Ранее она была генеральным директором этих компаний.

«Лешпаевой теперь принадлежит ООО „Пермское книжное издательство“ и ООО „ИД ‚Типография купца Тарасова‘“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «„СПАРК-Интерфакс“. Изменения были внесены 19 августа.

По данным издания, предыдущий владелец активов Владимир Максимович уехал за границу. Он не ответил на звонки журналистов, а Лешпаева отказалась комментировать покупку. Сумма сделки не раскрывается.

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Ольга Лешпаева стала владелицей «Пермского книжного издательства» и березниковской «Типографии купца Тарасова». Ранее она была генеральным директором этих компаний. «Лешпаевой теперь принадлежит ООО „Пермское книжное издательство“ и ООО „ИД ‚Типография купца Тарасова‘“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «„СПАРК-Интерфакс“. Изменения были внесены 19 августа. По данным издания, предыдущий владелец активов Владимир Максимович уехал за границу. Он не ответил на звонки журналистов, а Лешпаева отказалась комментировать покупку. Сумма сделки не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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