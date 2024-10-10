Коллеги рассказали о главной идее умершего пермского издателя Владимира Максимовича

Пермский издатель Владимир Максимович, который скончался 5 октября, переживал за качественную литературу. Он много личных средств вложил в развитие бизнеса. URA.RU собрало воспоминания о Максимовиче у его знакомых. Чем жил, что любил и о чем переживал — читайте ниже.
«Он был очень добрый, общительный, теплый. Даже в чем-то наивный. Он когда подхватил Пермское книжное издательство, то вложил в него большое количество личных денег. Считал своим долгом продолжить выпускать детский журнал „Оляпка“, который несмотря на трудности продолжал выходить до 2018 года», — вспоминает бывшая коллега Максимовича.
Когда он решил, что «Оляпка» должна выходить в свет, то сохранил команду авторов и художников журнала. Коллеги Максимовича вспоминают, что, когда прилавки книжных магазинов заполонили дешевые детективы, Максимович говорил: «А где детские книги? Они должны быть». Собеседники агентства считают, что отчасти он делал это и для себя, потому что в душе оставался чистым и немного наивным ребенком.
Максимович скончался 5 октября. Спустя четыре дня его похоронили на Северном кладбище. Незадолго до этого он продал свои активы генеральному директору пермских издательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!