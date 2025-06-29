Американист предрек истерику Запада из-за решения Трампа по России

Политолог Блохин: снятие США санкций против России спровоцирует истерику Запада
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После того как США частично сняли санкции с России, западные политики начнут вносить новые законопроекты, считает политолог
После того как США частично сняли санкции с России, западные политики начнут вносить новые законопроекты, считает политолог Фото:
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Снятие США санкций против России, препятствовавших строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», спровоцирует истерику у части западных политиков и СМИ, но не сможет затормозить проект, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о снятии ограничений.

«Они [западные политики], скорее всего, сейчас уже не смогут затруднить процесс, только впоследствии, если будут какие-то законопроекты или провокации. Скорее всего, в американских СМИ будет снова какая-то истерика, особенно со стороны демократов и некоторых республиканцев, с обвинениями, что [глава Штатов Дональд] Трамп идет навстречу [президенту России Владимиру] Путину и [премьеру Венгрии Виктору] Орбану», — заявил Блохин.

Политолог также подчеркнул, что снятие санкций выгодно всем сторонам, а также это «жест доброй воли со стороны США, направленный на нормализацию отношений с Москвой». Он добавил, что проект сулит миллиардные прибыли, особенно для Венгрии и России, а также политические дивиденды.

США отменили ограничения, препятствовавшие реализации проекта «Пакш-2», осуществляемого российской госкорпорацией «Росатом» на основании контракта, подписанного в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ноябре 2024 года администрация бывшего президента Байдена ввела санкции против Газпромбанка, который осуществлял финансовое сопровождение строительства атомной электростанции «Пакш-2». Введение этих ограничений осложнило выполнение контрактных обязательств между Венгрией и Россией, передает «Национальная служба новостей».

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Снятие США санкций против России, препятствовавших строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», спровоцирует истерику у части западных политиков и СМИ, но не сможет затормозить проект, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о снятии ограничений. «Они [западные политики], скорее всего, сейчас уже не смогут затруднить процесс, только впоследствии, если будут какие-то законопроекты или провокации. Скорее всего, в американских СМИ будет снова какая-то истерика, особенно со стороны демократов и некоторых республиканцев, с обвинениями, что [глава Штатов Дональд] Трамп идет навстречу [президенту России Владимиру] Путину и [премьеру Венгрии Виктору] Орбану», — заявил Блохин. Политолог также подчеркнул, что снятие санкций выгодно всем сторонам, а также это «жест доброй воли со стороны США, направленный на нормализацию отношений с Москвой». Он добавил, что проект сулит миллиардные прибыли, особенно для Венгрии и России, а также политические дивиденды. США отменили ограничения, препятствовавшие реализации проекта «Пакш-2», осуществляемого российской госкорпорацией «Росатом» на основании контракта, подписанного в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ноябре 2024 года администрация бывшего президента Байдена ввела санкции против Газпромбанка, который осуществлял финансовое сопровождение строительства атомной электростанции «Пакш-2». Введение этих ограничений осложнило выполнение контрактных обязательств между Венгрией и Россией, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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