«Нормализация отношений»: американист объяснил, почему США частично сняли санкции с России

Политолог Блохин: США сняли часть санкций с РФ из-за нормализации отношений
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Отмена санкций против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии связана с «треугольником» США—Венгрия—Россия
Отмена санкций против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии связана с «треугольником» США—Венгрия—Россия Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США отменили санкции против России, препятствовавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», что связано с курсом на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Снятие санкций, во-первых, вписывается в общий курс на нормализацию отношений с Россией, о чем [глава Штатов Дональд] Трамп неоднократно говорил. Во-вторых, сформировался своеобразный треугольник: у [премьера Венгрии Виктора] Орбана хорошие отношения как с Трампом, так и с [президентом России Владимиром] Путиным, а между Путиным и Трампом есть попытки нормализации отношений», — отметил Блохин. 

По словам эксперта, решение об отмене санкций, введенных администрацией экс-президента Штатов Джо Байдена, отражает дипломатический баланс в рамках «треугольника» США—Венгрия—Россия. Блохин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых американских политиков, таких как сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), ужесточить санкции против России, администрация Дональда Трампа выбирает более прагматичный подход. «Мы видим ослабление санкционного давления, несмотря на истерики в Конгрессе и предложения ввести чуть ли не 500-процентные санкции», — добавил он.

Ранее США сняли ограничения, мешавшие реализации проекта «Пакш-2», который осуществляется российской компанией «Росатом» на основе контракта 2014 года, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего Байдена ввела ограничения против Газпромбанка. Данный банк обеспечивал проведение финансовых операций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2», что затруднило выполнение договоренностей между Венгрией и Россией. 

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США отменили санкции против России, препятствовавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», что связано с курсом на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Снятие санкций, во-первых, вписывается в общий курс на нормализацию отношений с Россией, о чем [глава Штатов Дональд] Трамп неоднократно говорил. Во-вторых, сформировался своеобразный треугольник: у [премьера Венгрии Виктора] Орбана хорошие отношения как с Трампом, так и с [президентом России Владимиром] Путиным, а между Путиным и Трампом есть попытки нормализации отношений», — отметил Блохин.  По словам эксперта, решение об отмене санкций, введенных администрацией экс-президента Штатов Джо Байдена, отражает дипломатический баланс в рамках «треугольника» США—Венгрия—Россия. Блохин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых американских политиков, таких как сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), ужесточить санкции против России, администрация Дональда Трампа выбирает более прагматичный подход. «Мы видим ослабление санкционного давления, несмотря на истерики в Конгрессе и предложения ввести чуть ли не 500-процентные санкции», — добавил он. Ранее США сняли ограничения, мешавшие реализации проекта «Пакш-2», который осуществляется российской компанией «Росатом» на основе контракта 2014 года, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего Байдена ввела ограничения против Газпромбанка. Данный банк обеспечивал проведение финансовых операций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2», что затруднило выполнение договоренностей между Венгрией и Россией. 
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