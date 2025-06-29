«Нормализация отношений»: американист объяснил, почему США частично сняли санкции с России

США отменили санкции против России, препятствовавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», что связано с курсом на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Снятие санкций, во-первых, вписывается в общий курс на нормализацию отношений с Россией, о чем [глава Штатов Дональд] Трамп неоднократно говорил. Во-вторых, сформировался своеобразный треугольник: у [премьера Венгрии Виктора] Орбана хорошие отношения как с Трампом, так и с [президентом России Владимиром] Путиным, а между Путиным и Трампом есть попытки нормализации отношений», — отметил Блохин.
По словам эксперта, решение об отмене санкций, введенных администрацией экс-президента Штатов Джо Байдена, отражает дипломатический баланс в рамках «треугольника» США—Венгрия—Россия. Блохин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых американских политиков, таких как сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), ужесточить санкции против России, администрация Дональда Трампа выбирает более прагматичный подход. «Мы видим ослабление санкционного давления, несмотря на истерики в Конгрессе и предложения ввести чуть ли не 500-процентные санкции», — добавил он.
Ранее США сняли ограничения, мешавшие реализации проекта «Пакш-2», который осуществляется российской компанией «Росатом» на основе контракта 2014 года, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего Байдена ввела ограничения против Газпромбанка. Данный банк обеспечивал проведение финансовых операций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2», что затруднило выполнение договоренностей между Венгрией и Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.