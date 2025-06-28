28 июня 2025

Суд арестовал трех азербайджанцев, обвиняемых в серии убийств в Екатеринбурге

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Троих их шести мужчин задержали до 19 июля
Троих их шести мужчин задержали до 19 июля Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Аяза Сафарова и Акифа Сафарова, которых обвиняют в серии убийств. Тем самым под арестом оказались трое из шести азербайджанцев. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст 105 УК РФ. Напомним, ранее суд избрал меру пресечения Сафарову Мазахиру.  Он также будет под стражей по 19 июля 2025 года», — говорится в сообщении суда.

Еще троим мужчинам — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлили срок задержания. Они пробудут под стражей еще 72 часа. После этого их повторно доставят в суд, чтобы вынести решение об избрании меры пресечения.

Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела

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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Аяза Сафарова и Акифа Сафарова, которых обвиняют в серии убийств. Тем самым под арестом оказались трое из шести азербайджанцев. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст 105 УК РФ. Напомним, ранее суд избрал меру пресечения Сафарову Мазахиру.  Он также будет под стражей по 19 июля 2025 года», — говорится в сообщении суда. Еще троим мужчинам — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлили срок задержания. Они пробудут под стражей еще 72 часа. После этого их повторно доставят в суд, чтобы вынести решение об избрании меры пресечения. Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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