Азербайджан решил не отправлять своих депутатов в Москву после задержаний в Екатеринбурге

Азербайджанская сторона приняла решение не участвовать в предстоящем заседании, посвященном межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое планировалось провести в Москве. Об этом заявили в пресс-службе парламента республики.
«Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в 23-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации, которое запланировано провести в Москве (Россия)», — написали на сайте пресс-службы. Причина бойкота — задержание азербайджанцев в Екатеринбурге.
Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела
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