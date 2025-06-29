Азербайджан решил не отправлять своих депутатов в Москву после задержаний в Екатеринбурге

Азербайджан не участвует в заседании по межпарламентскому сотрудничеству
© Служба новостей «URA.RU»
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Азербайджан связывает бойкот с задержаниями своих граждан в Екатеринбурге
Азербайджан связывает бойкот с задержаниями своих граждан в Екатеринбурге Фото:

Азербайджанская сторона приняла решение не участвовать в предстоящем заседании, посвященном межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое планировалось провести в Москве. Об этом заявили в пресс-службе парламента республики.

«Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в 23-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации, которое запланировано провести в Москве (Россия)», — написали на сайте пресс-службы. Причина бойкота — задержание азербайджанцев в Екатеринбурге.

Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела

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Азербайджанская сторона приняла решение не участвовать в предстоящем заседании, посвященном межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое планировалось провести в Москве. Об этом заявили в пресс-службе парламента республики. «Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в 23-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации, которое запланировано провести в Москве (Россия)», — написали на сайте пресс-службы. Причина бойкота — задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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