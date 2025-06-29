Mash: в Нижнем Новгороде подростки открыли огонь по автобусу с пассажирами

В Нижнем Новгороде группа подростков открыла огонь по пассажирскому автобусу маршрута А-47 в Советском районе. В результате инцидента пострадал один человек.
«Подростки расстреляли автобус с пассажирами в Советском районе. Один человек пострадал. По данным МВД, компания несовершеннолетних на остановке выстрелила в маршрут А-47 не меньше семи раз из травматического пистолета, а потом скрылась», — сообщил telegram-канал Ni Mash.
Очевидцы рассказали, что один из молодых людей, одетый во все черное, просунул руку с пистолетом в открытое окно автобуса и начал стрелять по салону. По их словам, в результате обстрела были разбиты стекла, а пассажиры легли на пол, чтобы укрыться от пуль. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, а пострадавшему пассажиру оказана медицинская помощь.
URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ и ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.
Ранее в Челябинске неизвестные открыли огонь на улице Танкистов. В результате пострадали двое мужчин. Злоумышленники скрылись, но вскоре их задержали.
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