29 июня 2025

Mash: в Нижнем Новгороде подростки открыли огонь по автобусу с пассажирами

Подростки расстреляли автобус с пассажирами в Нижнем Новгороде
© Служба новостей «URA.RU»
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После нападения на автобус подростки скрылись
После нападения на автобус подростки скрылись Фото:

В Нижнем Новгороде группа подростков открыла огонь по пассажирскому автобусу маршрута А-47 в Советском районе. В результате инцидента пострадал один человек.

«Подростки расстреляли автобус с пассажирами в Советском районе. Один человек пострадал. По данным МВД, компания несовершеннолетних на остановке выстрелила в маршрут А-47 не меньше семи раз из травматического пистолета, а потом скрылась», — сообщил telegram-канал Ni Mash.

Очевидцы рассказали, что один из молодых людей, одетый во все черное, просунул руку с пистолетом в открытое окно автобуса и начал стрелять по салону. По их словам, в результате обстрела были разбиты стекла, а пассажиры легли на пол, чтобы укрыться от пуль. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, а пострадавшему пассажиру оказана медицинская помощь.

URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ и ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.

Ранее в Челябинске неизвестные открыли огонь на улице Танкистов. В результате пострадали двое мужчин. Злоумышленники скрылись, но вскоре их задержали.

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В Нижнем Новгороде группа подростков открыла огонь по пассажирскому автобусу маршрута А-47 в Советском районе. В результате инцидента пострадал один человек. «Подростки расстреляли автобус с пассажирами в Советском районе. Один человек пострадал. По данным МВД, компания несовершеннолетних на остановке выстрелила в маршрут А-47 не меньше семи раз из травматического пистолета, а потом скрылась», — сообщил telegram-канал Ni Mash. Очевидцы рассказали, что один из молодых людей, одетый во все черное, просунул руку с пистолетом в открытое окно автобуса и начал стрелять по салону. По их словам, в результате обстрела были разбиты стекла, а пассажиры легли на пол, чтобы укрыться от пуль. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, а пострадавшему пассажиру оказана медицинская помощь. URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ и ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения. Ранее в Челябинске неизвестные открыли огонь на улице Танкистов. В результате пострадали двое мужчин. Злоумышленники скрылись, но вскоре их задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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