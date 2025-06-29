Минобороны доложило об отражении атаки БПЛА в Азовском море

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря вечером 29 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В начале июня российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда за одну ночь было уничтожено 29 дронов над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.
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