СБУ объявила в розыск нарисовавшего граффити в освобожденной Судже блогера

Российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.
«Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», — сообщает РИА Новости.
Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал конфликт в публичном пространстве матерными граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи. Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии.
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