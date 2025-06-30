СБУ объявила в розыск нарисовавшего граффити в освобожденной Судже блогера

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Апачев написал оскорбления ВСУ на стенах в Судже
Апачев написал оскорбления ВСУ на стенах в Судже Фото:

Российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.

«Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», — сообщает РИА Новости.

Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал конфликт в публичном пространстве матерными граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи. Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии.

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Российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти. «Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», — сообщает РИА Новости. Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал конфликт в публичном пространстве матерными граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи. Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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