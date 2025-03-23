Блогер, репер и художник Акима Апачева спровоцировал конфликт в публичном пространстве с помощью матерных граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи.
В чем причина конфликта, какие позиции заняли стороны и чем грозит поступок Апачеву — в материале URA.RU. Сам блогер уже извинился за свои действия.
Причина конфликта
В telegram-канале WarGonzo было опубликовано видео, демонстрирующее стрит-арт от блогера, репера и художника Акима Апачева в городе Суджа Курской области. Блогер написал оскорбительное высказывание в адрес сторонников киевского режима. Хинштейн раскритиковали его за акт вандализма. Блогер нарушил несколько статей КоАП РФ, в частности запрет оперативного штаба на въезд в приграничные территории.
Ответ Апачева
Апачев заявил, что готов понести ответственность за совершенные проступки. Он добавил, что доволен положительным итогом этой акции — в сети теперь его надписи обсуждают гораздо активнее, чем «Пятерочку».
«Александр Евсеевич [Хинштейн], готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Аким Апачев в своем telegram-канале. Причем блогер сделал репост со страницы врио губернатора Курской области.
Что может грозить блогеру?
Апачев может быть привлечен к ответственности как минимум по трем статьям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Согласно КоАП РФ за свои проступки Апачев может получить штраф за вандализм до сорока тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Либо ему могут присудить обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, или исправительные работы на срок до одного года. За мат в публичном месте блогер может получит штраф до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Блоггер извинился за свой поступок
Апачев записал видеообращение, в котором принес извинения жителям Курской области и города Суджи за свои граффити. Он отметил, что причиной его поступка стало желание поддержать бойцов ВС РФ.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь», — заявил Апачев в своем telegram — канале.
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