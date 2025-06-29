Около поселка Саргазы в Сосновском районе Челябинской области грибники обнаружили первые рыжики и маслята. Информацией они поделились в социальной сети, опубликовав фотографии грибов.
«Сегодня 29 июня, Саргазы. Рыжики и маслята. Тихая охота прошла на ура», — поделилась Юлия С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Об обилии маслят рассказала и Анна Ш. Она собирала урожай недалеко от поселка Баландино в Красноармейском районе.
Ранее в этом сезоне жители Челябинской области уже отмечали необычно раннее появление грибов и ягод: под Усть-Катавом были найдены первые грузди, а в окрестностях Кыштыма — земляника и черника. В прошлом году массовый сбор груздей приходился на конец июля, а в этом году грибной и ягодный сезоны начались заметно раньше, что подтверждают многочисленные сообщения пользователей в тематических сообществах региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!