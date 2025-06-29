29 июня 2025
28 июня 2025

Челябинцы начали собирать в лесах рыжики и маслята. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области начался сезон маслят
В Челябинской области начался сезон маслят Фото:

Около поселка Саргазы в Сосновском районе Челябинской области грибники обнаружили первые рыжики и маслята. Информацией они поделились в социальной сети, опубликовав фотографии грибов.

«Сегодня 29 июня, Саргазы. Рыжики и маслята. Тихая охота прошла на ура», — поделилась Юлия С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Об обилии маслят рассказала и Анна Ш. Она собирала урожай недалеко от поселка Баландино в Красноармейском районе.

Ранее в этом сезоне жители Челябинской области уже отмечали необычно раннее появление грибов и ягод: под Усть-Катавом были найдены первые грузди, а в окрестностях Кыштыма — земляника и черника. В прошлом году массовый сбор груздей приходился на конец июля, а в этом году грибной и ягодный сезоны начались заметно раньше, что подтверждают многочисленные сообщения пользователей в тематических сообществах региона.

Грибы нередко прячутся в траве и еловых иголках
Грибы нередко прячутся в траве и еловых иголках
Фото:

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Около поселка Саргазы в Сосновском районе Челябинской области грибники обнаружили первые рыжики и маслята. Информацией они поделились в социальной сети, опубликовав фотографии грибов. «Сегодня 29 июня, Саргазы. Рыжики и маслята. Тихая охота прошла на ура», — поделилась Юлия С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Об обилии маслят рассказала и Анна Ш. Она собирала урожай недалеко от поселка Баландино в Красноармейском районе. Ранее в этом сезоне жители Челябинской области уже отмечали необычно раннее появление грибов и ягод: под Усть-Катавом были найдены первые грузди, а в окрестностях Кыштыма — земляника и черника. В прошлом году массовый сбор груздей приходился на конец июля, а в этом году грибной и ягодный сезоны начались заметно раньше, что подтверждают многочисленные сообщения пользователей в тематических сообществах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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