В лесах под Усть-Катавом Челябинской области местные жители обнаружили первую партию груздей. Фотографией грибов поделилась подписчица тематического сообщества в социальной сети.
«Усть-Катав. Грузди. Вылезла на солнышке дурная семейка. Обошла весь лес, даже поганки нет... Вот такое чудо», — рассказала Дарья Е. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина отметила, что в лесу практически не встретила других видов грибов, даже несъедобных. Обычно грузди появляются к концу июля. В прошлом году обилие этих грибов отмечали в Сосновском, Карталинском районах, а также Красноармейском и Аргаяшском районах региона.
Ранее в лесах Челябинской области местные жители уже отмечали раннее созревание земляники и клубники, а также появление черники в окрестностях Кыштыма. Ягодный сезон в этом году начался раньше обычного, о чем сообщали пользователи тематических сообществ в соцсетях.
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