27 июня 2025

В челябинском лесу поспели грузди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузди обычно появляются со второй половины лета
Грузди обычно появляются со второй половины лета Фото:

В лесах под Усть-Катавом Челябинской области местные жители обнаружили первую партию груздей. Фотографией грибов поделилась подписчица тематического сообщества в социальной сети.

«Усть-Катав. Грузди. Вылезла на солнышке дурная семейка. Обошла весь лес, даже поганки нет... Вот такое чудо», — рассказала Дарья Е. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что в лесу практически не встретила других видов грибов, даже несъедобных. Обычно грузди появляются к концу июля. В прошлом году обилие этих грибов отмечали в Сосновском, Карталинском районах, а также Красноармейском и Аргаяшском районах региона.

Ранее в лесах Челябинской области местные жители уже отмечали раннее созревание земляники и клубники, а также появление черники в окрестностях Кыштыма. Ягодный сезон в этом году начался раньше обычного, о чем сообщали пользователи тематических сообществ в соцсетях.

Первые грузди заметили недалеко от Усть-Катава
Первые грузди заметили недалеко от Усть-Катава
Фото:

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В лесах под Усть-Катавом Челябинской области местные жители обнаружили первую партию груздей. Фотографией грибов поделилась подписчица тематического сообщества в социальной сети. «Усть-Катав. Грузди. Вылезла на солнышке дурная семейка. Обошла весь лес, даже поганки нет... Вот такое чудо», — рассказала Дарья Е. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что в лесу практически не встретила других видов грибов, даже несъедобных. Обычно грузди появляются к концу июля. В прошлом году обилие этих грибов отмечали в Сосновском, Карталинском районах, а также Красноармейском и Аргаяшском районах региона. Ранее в лесах Челябинской области местные жители уже отмечали раннее созревание земляники и клубники, а также появление черники в окрестностях Кыштыма. Ягодный сезон в этом году начался раньше обычного, о чем сообщали пользователи тематических сообществ в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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