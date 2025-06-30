Увеличится в два раза: некоторых пенсионеров ждет повышение выплат с 1 июля

С 1 июля 2025 года ожидается очередная индексация пенсионных выплат. На этот раз россияне, достигшие 80-летнего возраста, а также граждане, которым в июне впервые установили первую группу инвалидности, получат повышенную страховую пенсию — в два раза.
Кроме того, российские пенсионеры могут воспользоваться различными льготами, действующими как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Какие ожидаются изменения и кто сможет на них рассчитывать — в материале URA.RU.
Больше в два раза
С июля этого года прибавку к пенсии получат россияне, достигшие 80-летнего возраста, а также граждане с первой группой инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии для этих категорий составит 17 815,4 рубля в месяц. До этого ее размер составлял 8907,70 рубля.
Уход за другими поощряется дополнительно
Кроме того, если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого из них будет начисляться дополнительная выплата в размере 2 969 рублей 23 копейки. В большинстве случаев перерасчет пенсий будет производиться автоматически без надобности подавать документы.
Максимальная доплата предоставляется на трех иждивенцев. К ним относятся нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы.
Причем если пенсионеры ухаживают за инвалидом первой группы, они могут рассчитывать на еще одну ежемесячную выплату — в размере 1 314 рублей. Для ее оформления уже необходимо подать заявление в местное отделение Социального фонда России.
Ранее о соответствующих изменениях в пенсиях сообщал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он подтверждал факт увеличения выплат с июля текущего года для некоторых категорий граждан.
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