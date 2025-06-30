Новый глава МИД Германии приехал в Киев с необъявленным визитом

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Йоханн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня
Йоханн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня Фото:

На Украину с необъявленным визитом прибыл новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он выложил видео с вокзала в Киеве 30 июня.

«Доброе утро из Украины», — говорится в посте министра в соцсети X. По сообщению МИДа Германии, Вадефуль обсудит с Киевом поставки вооружения, включая средства ПВО. Также ФРГ планирует продолжить работу над санкциями против России. 

Вадефуль возглавил дипломатическое ведомство в правительстве Фридриха Мерца в мае 2025 года. Одним из первых заявлений политика стало то, что он назвал ошибкой совместные проекты с Россией, например, строительства «Северного потока».

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На Украину с необъявленным визитом прибыл новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он выложил видео с вокзала в Киеве 30 июня. «Доброе утро из Украины», — говорится в посте министра в соцсети X. По сообщению МИДа Германии, Вадефуль обсудит с Киевом поставки вооружения, включая средства ПВО. Также ФРГ планирует продолжить работу над санкциями против России.  Вадефуль возглавил дипломатическое ведомство в правительстве Фридриха Мерца в мае 2025 года. Одним из первых заявлений политика стало то, что он назвал ошибкой совместные проекты с Россией, например, строительства «Северного потока».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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