В Великобритании усиливается скептицизм по поводу дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«Как отмечают многие — и левые, и правые, — комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение», — заявил изданию официальный представитель Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта страны. Организация опубликовала декларацию, в которой отвергает политика сокращения социальных расходов ради финансирования военной эскалации на Украине. Профсоюз требует от министров, включая представителей лейбористской партии, взять на себя обязательство работать над дипломатическим и прочным мирным урегулированием конфликта.
Несмотря на внутренние дискуссии, официальная позиция британского правительства остается неизменной. Согласно опубликованному ранее стратегическому оборонному обзору, Лондон намерен ежегодно выделять на военную помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов (около четырех миллиардов долларов) и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Киев рассчитывает на получение дополнительной помощи в размере 1,7 миллиарда фунтов.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине со стороны западных стран лишь затягивают конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО принимает непосредственное участие в противостоянии, не только поставляя военную технику, но и осуществляя подготовку кадров для Вооруженных сил Украины.
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