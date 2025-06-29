29 июня 2025

В Челябинске без горячей воды останутся сотни домов

В Челябинске завершается второй этап опрессовки
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй этап опрессовки продлен для 296 домов в Челябинске
Второй этап опрессовки продлен для 296 домов в Челябинске Фото:

В Челябинске второй этап опрессовки заканчивается, но срок отключения горячей воды для 296 домов на северо-западе продлили. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 30 июня сообщил руководитель управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов.

«Второй этап опрессовки закончится 1 июля. Но все же для некоторых жителей города продлили отключения горячего водоснабжения. Отключения продлятся в 296 домах на северо-западе и в 42 учреждениях», — сообщил Храмцов.

Такая же проблема и у жителей Металлургического района. Там на сетях МУП «ЧКТС» произошла авария. Жители ЧМЗ предварительно до 15 июля также останутся без горячей воды.

Ранее стало известно, что второй этап опрессовки стартует с 17 июня в Челябинске. Первый этап был проведен с 20 мая по 3 июня. При этом отключенными от горячего водоснабжения 9 июня еще оставались несколько многоквартирных домов, в том числе в Советском и Калининском районах. Администрация предупреждала об этом заранее.

Также в Челябинске в июле 2025 пять локальных котельных, в том числе в поселках Федоровка и Сосновка, проведут опрессовку. Плановый срок отключения горячей воды — 14 дней. Под отключения попадут жилые дома в поселке Федоровка по улицам Дубовая, Зерновая и другим, а также два здания детского сада №374 и медучреждение по улице Дубовая. Горячей воды не будет в поселке Сосновка по улицам Калинина, Коммуны и другим. Также горячей воды не будет в здании детского сада №280 и медучреждения по Водопроводной и Пионерской.

В администрации предупредили, что с 8 по 22 июля под отключение попадут дома котельной ООО «Теплосбыт», а с 22 июля по 5 августа — ООО «Склад-Сервис» и «Макфа».

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В Челябинске второй этап опрессовки заканчивается, но срок отключения горячей воды для 296 домов на северо-западе продлили. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 30 июня сообщил руководитель управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов. «Второй этап опрессовки закончится 1 июля. Но все же для некоторых жителей города продлили отключения горячего водоснабжения. Отключения продлятся в 296 домах на северо-западе и в 42 учреждениях», — сообщил Храмцов. Такая же проблема и у жителей Металлургического района. Там на сетях МУП «ЧКТС» произошла авария. Жители ЧМЗ предварительно до 15 июля также останутся без горячей воды. Ранее стало известно, что второй этап опрессовки стартует с 17 июня в Челябинске. Первый этап был проведен с 20 мая по 3 июня. При этом отключенными от горячего водоснабжения 9 июня еще оставались несколько многоквартирных домов, в том числе в Советском и Калининском районах. Администрация предупреждала об этом заранее. Также в Челябинске в июле 2025 пять локальных котельных, в том числе в поселках Федоровка и Сосновка, проведут опрессовку. Плановый срок отключения горячей воды — 14 дней. Под отключения попадут жилые дома в поселке Федоровка по улицам Дубовая, Зерновая и другим, а также два здания детского сада №374 и медучреждение по улице Дубовая. Горячей воды не будет в поселке Сосновка по улицам Калинина, Коммуны и другим. Также горячей воды не будет в здании детского сада №280 и медучреждения по Водопроводной и Пионерской. В администрации предупредили, что с 8 по 22 июля под отключение попадут дома котельной ООО «Теплосбыт», а с 22 июля по 5 августа — ООО «Склад-Сервис» и «Макфа».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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